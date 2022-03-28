За что мы воюем? 28 марта, 15:31 Цей матеріал також доступний українською

Пора ставить вопрос именно так. Потому что все знают, против кого мы сражаемся

Здесь среди украинцев и свободного мира полный коненсус. Враг — это путинская россия, которая должна быть разгромлена любой ценой. Пока она будет существовать, ни один народ не может чувствовать себя в безопасности.

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К сожалению, основную цену за освобождение мира от российского нашествия сейчас платит Украина. Это смерти тысяч моих сограждан. Миллионы беженцев. Уничтожены города. Разрушена инфраструктура. Искалеченные судьбы.

Справедливость требует, чтобы главным бенефициаром победы над путинизмом стала Украина. Государство, спасшее НАТО и ЕС от путинского нашествия. И это не красивая постановка речи — это реальность.

А это значит, что сотни миллиардов российских долларов и евро, которые наши западные партнеры заблокировали в своих банках, уже должны пополнять украинский бюджет. А то пока похоже, что Украина в огне войны получает свои 5−10% комиссионных от арестованных в западных банках российских активов. А должно получить все 100%. И столько же — от Запада. За то, что мы воюем, а не он.

Также пора понять, что нам не нужны импотентные оборонные союзы, которые за месяц страшной войны даже не способны предоставить нам системы ПВО, самолеты и танки. Повторюсь: сейчас мы их защищаем, а не они нас.

Пора думать и мечтать о будущем

Украина должна превратиться в самодостаточный европейский Израиль в оборонном и безопасном плане, у которого будет лучшая армия в Европе. Лучшая служба безопасности в Европе. Лучшая разведка в Европе. Лучшая национальная гвардия в Европе. И самая лучшая полиция в Европе. И никоим образом не будет зависеть от капризов какого-то Орбана и других друзей «русского мира».

Поэтому уже сейчас мы должны начинать думать и формулировать, за что мы воюем, а не против чего. Ибо если мы выйдем из войны такими же вороватыми, неэффективными, забюрократизированными и наивными, как были до нее, мои погибшие сестры и собратья, ежедневно отдающие свою жизнь за Украину, никогда нам этого не простят.

Мы уже упустили шанс радикально изменить страну к лучшему в 2004-м, когда не было жертв. Упустили свой шанс в 2014-м, когда за радикальные изменения к лучшему отдала свои жизни «Небесная сотня». Мы просто не имеем права предать те тысячи и тысячи украинских патриотов, которые щедро поливают нашу землю своей и враждебной кровью в 2022 году.

Либо наша победа над путинизмом превратит Украину в лучшую страну Европы, либо мертвые восстанут из могил — и проклянут нас страшным позором. Пора думать и мечтать о будущем.

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