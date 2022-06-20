Почему украинский национализм нужен Украине и миру? 20 июня, 09:14 Цей матеріал також доступний українською

Нынешняя война с россией не только и не столько за территории, как за идеи, мировоззрение, которое будет преобладать на этих территориях

В основе российской агрессии идеология рашизма — весьма странное сочетание фашизма, коммунизма и российского империализма. Собственно восстановление российской империи — будь то в форме СССР или еще до большевистской российской империи — стратегическая цель Кремля. Воплощению этой цели противостоят ныне украинцы, опираясь на собственные отвагу и упорство, а также на военную помощь Запада.

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Но в идейной войне важно, чтобы российской идеологии противостояла не менее сильная украинская идея, которая будет мобилизовать украинцев на борьбу, привлекать поддержку союзников, определять наше видение мира после победы. Такой идеей является украинский национализм, который давно является способом сохранения украинской идентичности.

Это словосочетание до сих пор отпугивает людей, не способных преодолеть советские мифы и стереотипы. Но к нему настороженно относятся и люди прозападных либеральных взглядов, ложно ассоциируя его с нацизмом или шовинизмом.

Поэтому начнем с определения, что такое украинский национализм?

Если вкратце, это мировоззрение, которое предполагает существование Украинского государства, сохраняющего уникальную украинскую культуру, в международной системе других национальных государств, каждое из которых обладает собственной культурной уникальностью.

Его суть лучше всего выражена в лозунге ОУН, впервые прозвучавшем еще в 1940 году: «Свобода народам! Свобода человеку!».

В этом месседже речь идет не только о мировом строе наций-государств. Здесь определен еще один важный момент — сочетание борьбы за национальную свободу с отстаиваниями персональной свободы человека. Именно этот призыв в 1991-м обеспечил победу украинского национализма, вписав его в общеевропейский «Ветер перемен».

«Свобода народам! Свобода человеку!» — это о свободном мире и о свободных людях

Особенность украинского национализма — демократический характер. Он лучше всего соответствует одной из базовых ментальных особенностей украинцев — свободолюбию.

Разумеется, украинский национализм на протяжении своей истории претерпевал изменения, сочетался с элементами других идеологий — либеральными, социалистическими, авторитарными, была даже попытка комбинации с коммунизмом.

Но главное, он сохранил украинскую идентичность в течение бурного XX века. В частности, от попыток уничтожить украинцев самыми мощными имперскими проектами того времени — советским и нацистским. В конце концов, именно украинский национализм вместе с национализмами других порабощенных советами народов привел СССР к краху.

Украинский национализм не потерял актуальности и после 1991 года. Хотя, казалось бы, главная его цель, сформулированная в другом известном лозунге ОУН «Получишь Украинское государство, или погибнешь за него», уже достигнуто.

Этого, к сожалению, не понимали тогдашние руководители государства, в котором сохранялась советская небрежность к этому мировоззрению. Хотя именно национализм мог бы помочь в преодолении важных проблем периода становления Украины. Даже таких, как коррупция.

Американский исследователь Фрэнсис Фукуяма писал: «Качество государственного управления, то есть эффективность государственных услуг и низкий уровень коррупции, зависит от того, ставят ли чиновники общественное благо выше личного… Если люди не будут гордиться своей страной, они не станут работать на ее благо. Сильное чувство национальной идентичности в Японии, Южной Корее и Китае образовало элиты, сосредоточенные на экономическом развитии своих стран, а не на личном обогащении».

С этими тезисами соглашается другой американский эксперт Энн Эплбаум: «Только люди, чувствующие какую-либо преданность своим обществам, люди, которые уважают свой национальный язык, литературу, историю, люди, поющие национальные песни и из поколения в поколение пересказывают национальные легенды, будут работать во благо общества».

Актуальность украинского национализма стала еще очевиднее после начала войны с россией. История свидетельствует о несгибаемых борцах, воевавших в безнадежных условиях, и вдохновляет нынешних героев на подвиги, которыми восхищается мир. Поэтому националистические символы и песни стали такими популярными среди украинских военных и гражданского населения.

Впрочем, важность не ограничивается тем, что история — источник вдохновения. В основе российской агрессии появился тезис, что якобы украинцы и россияне — один народ. Украинский национализм, наоборот, подчеркивает существенное отличие между нашими народами в языке, культуре, взглядах на прошлое. Он превращает это отличие в инструмент мобилизации в борьбу против московитских посягательств. Сохранение этого отличия, нашей уникальности становится главной целью борьбы.

Сильная национальная идентичность, базирующаяся на осознании «мы не такие, как россияне», стала основой для единения украинцев по созданию армии в 2014-м, и еще больше в борьбе против полномасштабной агрессии. Мы видим, как уровень сопротивления зависит от уровня национального сознания. Российским захватчикам удается временно удерживать оккупацию на территории Востока и Юга, где до войны уровень национального самоосознания был не столь распространенным.

Еще до начала масштабной агрессии Виталий Портников писал: «Мы с вами унаследовали государство, которое провозглашено независимым в границах бывшей УССР. Но для того чтобы эта бывшая Украинская СССР действительно стала независимой Украиной, нам нужно, чтобы украинская идентичность распространилась от Ужгорода до Харькова. Ибо если нам не удастся ее распространить от Ужгорода до Харькова, то эти территории останутся вне этой идентичности, а значит, под влиянием другой идентичности — российской. Они рано или поздно не будут украинскими и с политической точки зрения».

Поэтому сейчас должны говорить о военном освобождении территорий и целенаправленной государственной политике укрепления национальной идентичности на деоккупированных территориях. Тем более жестокая российская оккупация для многих жителей Украины стала моментом истины, проявившей их национальное самосознание. Они не хотят быть такими, как московиты, не хотят иметь с ними ничего общего.

Армия и культура — это два одинаково важных оборонных вала от российской агрессии.

Почему украинский национализм нужен сейчас миру?

Как напоминание, ведь именно общие чувства гордости от принадлежности к одному национальному сообществу могут объединить граждан страны для его защиты. А это единение может стать решающим фактором в противостоянии с силой, гораздо превосходящей по другим ресурсам: техническим, финансовым, человеческим.

Именно национализм одной нации может сломать глобальные имперские планы, угрожающие другим нациям.

Ибо национализм является антиимперской идеей. Его видение мира — это нации, оформленные в независимые государства, сотрудничающие или соперничающие между собой. В то время как империализм — это мир доминирования одной нации над другими, уничтожение разнообразия посредством внушений единой универсальной культуры.

Именно национализм, постепенно утверждавшийся в общественно-политической жизни сначала как культурное, а затем политическое движение, наконец положил конец существованию империй, которые доминировали в мировом порядке до ХХ века.

Именно он должен положить конец попыткам восстановления в ХХІ веке российского империализма, ныне угрожающего не только Украине, но и всему свободному миру.

Именно он должен запустить изменения в россии и создание на ее развалинах независимых демократических государств, пока еще порабощенных Кремлем народов.

Потому что «Свобода народам! Свобода человеку! — это свободный мир и свободные люди в свободных национальных государствах.

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