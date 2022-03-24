Историческая параллель: как Медведчук обокрал русскую казну 24 марта, 21:26 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Традиции, которую продолжил Медведчук — не менее ста лет

На днях советник главы МИД Украины Вадим Денисенко рассказал: провалы в расчетах агрессора и неправильные расчеты Путина не в последнюю очередь — заслуга его кума Виктора Медведчука. На его структуры в Украине долгое время тратились сумасшедшие средства. Медведчук же их цинично и банально воровал. Отчитываясь главе Кремля о своих успехах, которые де-факто в большинстве своем оставались на бумаге.

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То есть Путин безоговорочно доверился Медведчуку. Российская казна фаршировала его нефтедолларами — ну не свои же деньги российский диктатор ему платил, пусть Медведчук сто раз ему кум. От результата украинцам не легче, потому что война продолжалась все это время в разных фазах, и сейчас — самая страшная. Да, Медведчук виноват перед Украиной за подрывную деятельность против государства, гражданином которого до сих пор является. Надеюсь, что его арестуют очно, а не заочно. Но есть также надежда, что его разыскивают и за поребриком, по личному путинскому приказу.

Ведь провинился Медведчук и перед Путиным: обманывал, брал огромные деньги, воровал их. В частности, на ворованные деньги куплены различные китчевые предметы непристойной, безвкусной роскоши. Однако широкой публике вряд ли известно: обворовывать российскую казну подобным способом, подобными методами — давняя киевская традиция. Имею в виду нечистых на руку лиц, работавших на российскую идею и бравших за это немалые деньги. Традиции, которую продолжил Медведчук — не менее ста лет.

Еще до Революции Достоинства я начал работать в жанре исторического романа. Произведение «Киевские бомбы» стало последним, завершенным в мирное время — октябрь 2013-го. И первым, увидевшим свет в бурные времена — февраль 2014-го. Название зазвучало иначе. Но иначе и начал восприниматься одиозный Медведчук с его так называемым «Украинским выбором».

19 февраля я представлял роман в эфире «Громадского радио». Не знаю, было ли у кого-то время прислушиваться к автору какого-нибудь романа тогда. Однако я говорил то же, что повторю сейчас. Вы же будьте внимательны и отслеживайте параллели.

Негодяи и воры проигрывают всегда. Ставить на них нельзя, верить им — тоже

Итак, 1903 год. Из Таврического в Киевское охранное отделение переводят некоего ротмистра Александра Спиридовича. Задача поставлена простая: навести в Киеве порядок, потому что отчеты местной охранки расходятся с действительностью. На бумаге — немало агентуры, ее активная и успешная деятельность. Ради содержания этой агентурной сети лично царский премьер Сергей Витте выделял генералу Василию Новицкому, тогдашнему начальнику киевского губернского жандармского управления 10 тысяч рублей из царской казны — немалая сумма. Когда Спиридович начал разбираться, то оказалось: вся агентурная сеть охранки — это двое студентов и один железнодорожник.

А штат сотрудников, на который выделялись упомянутые «большие тыщи», — три канцеляриста, которые к тому же не разговоривали между собой. Зато все трое дружно «списывали» деньги на несуществующую, фейковую агентуру. И отчитывались об успешном раскрытии никогда не существующих подпольных групп. Реальные же террористы чувствовали себя в Киеве, как рыбы в воде. По сути, эти террористы потом и составили основу большевистской России. Сегодня их прямые потомки воюют не только с Украиной — со всем цивилизованным миром.

Какова судьба фактически разворованных на «агентуру» царских денег? Генерал Новицкий… проигрывал их в карты. Играл с банкирами, бизнесменами, надувал щеки, искренне партнеров — картежников своими агентами.

Тем временем террористы составили и прислали своему главному врагу благодарственное письмо. Мол, очень благодарны за возможность спокойно «работать».

Вот так медленно, но уверенно разваливалась Российская империя. Всякие российские правители, на всех уровнях всегда ставили в Украине, — в каком бы статусе Украина ни была, — на негодяев, казнокрадов, коррупционеров. Собственно, сделали эту ставку и тогда, в 2013 году: вспомните медведчуковский «Украинский выбор», много шума из ничего. Отчасти украинские власти даже помогли ему, закрывая контролируемые им СМИ, беря под домашний арест. Иначе действовать ни наша власть, ни наши правоохранители не имели права. Но ведь за поребриком, в путинских глазах, росла значимость агента и его агентуры, как мы видим, отчасти выдуманной.

Негодяи и воры проигрывают всегда. Ставить на них нельзя, верить им тоже. Вы видите: история повторяется.

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