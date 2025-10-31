«Вы не нужны больше». По кому ударит запрет Telegram в РФ

Не везде и не сразу, но уже ощутимо, причем процесс явно набирает обороты. Это вызывает резко негативную реакцию со стороны Z-военкоров. Все они пасутся именно в телеге, там их основная аудитория и, соответственно, монетизация и статус. Без Telegram они обречены вернуться в бедность и безвестность, откуда всплыли на поверхность общественного внимания с началом большой войны.

Конечно, назад им не хочется: все они привыкли к известности, чувству собственной важности и, конечно, высоким доходам. Но назад на дно их загоняет то самое государство, которое они привыкли обожествлять и поддерживать.

Оно требует от них пожертвовать собой, своей карьерой и судьбой, буквально совершить гражданское сэппуку во славу императора и империи. Причем без всякого объяснения, ради какой конкретной цели: «исчезайте к чертовой матери, вы не нужны больше».

Z-военкоры сами постоянно призывают сограждан к самопожертвованию, особенно к отказу от разных материальных благ. Поэтому такая концепция им знакома. Но они и помыслить не могли, что от них могут потребовать того же.

Очень тяжело им сейчас.

