Что открылось после визита лидера Южной Кореи в Киев 19 августа, 07:13 NV Премиум

В июле президент Южной Кореи Юн Сук Ёль впервые посетил Киев — пообещать поддержку Украине в ее борьбе с Россией — за две недели до 70-й годовщины перемирия, положившего конец Корейской войне, унесшей миллионы

Герой Путина, Иосиф Сталин, спровоцировал корейский конфликт в 1950 году, помогая Северной Корее вторгнуться на Юг, а сам Путин предостерег Южную Корею от вмешательства в дела Украины. После визита президента Ёля он направил в Пхеньян своего министра обороны Сергея Шойгу, чтобы тот пообещал фанатичному лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну неизменную поддержку. Но теперь на первый план вышла Южная Корея, имеющая экономику размером с Канаду, 8-ю по величине армию в мире с 550 тысячами военнослужащих и одну из крупнейших в мире отраслей по производству боеприпасов и оружия. Сеул с момента вторжения экспортировал военную продукцию в США и Польшу для последующего реэкспорта в Украину, а теперь официально присоединился к украинскому альянсу. И мир, и война, и Азия уже никогда не будут прежними.

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Южная Корея, как и Украина, является жертвой российской экспансии, а союзница Москвы — Северная Корея продолжает терроризировать соседей. На протяжении 1000 лет корейцы делили свой полуостров с китайцами, пока Япония не объявила войну, аннексировала его и продолжала оккупацию вплоть до 1945 года. В том же году было заключено соглашение о разделе Кореи по 38-й параллели, по которому Советский Союз стал «опекуном» ее севера, а США — юга. Но в 1950 году Северная Корея, поддерживаемая Советским Союзом, вторглась в соседнюю страну. ООН осудила это вторжение, и войска 22 стран вступили в борьбу за освобождение Юга. В ходе войны погибло 1,2 млн солдат и мирных жителей, были разрушены города, но Север не получил значительных территориальных преимуществ. Война закончилась перемирием в 1953 году, в результате которого была создана демилитаризованная зона, разделяющая две страны. Формально обе страны до сих пор находятся в состоянии войны, и в Южной Корее по-прежнему дислоцированы 28 500 американских военнослужащих.

Новая смелая поддержка Украины со стороны Южной Кореи рискованна. В апреле российский политик и бывший президент Дмитрий Медведев заявил,