Сверхважные 90 млрд, «десять» от Юли и задание Федорову

● Сверхважные €90 млрд. 14 января, пока Верховная Рада назначала новых старых министров, Еврокомиссия приняла пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит на 90 млрд евро от Евросоюза. Это важнейшее для Украины решение, ведь европейские деньги обеспечат ее финансовые и военные потребности в течение ближайших двух лет. Согласно документу, две трети от этой суммы пойдет на военную поддержку Украины.

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Еще месяц назад, 18 декабря, Европейский совет согласился предоставить Украине 90-миллиардный заем, который будет базироваться на общих заимствованиях ЕС на рынках капитала, и должен будет выплачен Украине только в том случае, если последняя получит репарации от России. Постановление от ЕК стало новым шагом к реализации этого решения, — осталось получить согласие Европарламента и Евросовета.

«Это важная вещь. И это показывает, что Евросоюз не только поддерживает Украину, но и оказывает помощь. И делает это очень быстро. В декабре европейские лидеры приняли решение о продлении кредита на 90 млрд евро. И уже сегодня, к середине января, законодательное предложение было принято. Поэтому это действительно важно подчеркнуть, а также тот факт, что это кредит на 90 млрд. Но условия кредита очень важны: он будет погашен только после того, как Россия выплатит репарации», — пояснила NV Катарина Матернова, посолка ЕС в Киеве.

великобритания рассматривает возможность использовать нефть, изъятую из российских танкеров «теневого флота», для финансирования Украины, написала The Times.

В продолжение европейских новостей:

● ЕС хочет иметь своего Уиткоффа. ЕС рассматривает возможность создания должности специального посланника, который будет представлять его интересы в отношении Украины во время мирных переговоров, сообщило Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, ЕС опасается, что США заключат сделку со страной-агрессором Россией за его спиной.

Что касается оригинального Уиткоффа, то он…

● Команда Трампа готовится ехать к диктатору. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву, чтобы встретиться с российским диктатором, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Источники рассказали, что встреча может состояться в этом месяце, но планы еще не утверждены окончательно. По данным агентства, на сроки встречи могут повлиять протесты в Иране (и ответные действия США, ведь накануне Дональд Трамп обратился к протестующим с призывом продолжать, ведь помощь уже к ним едет, — хотя он и не конкретизировал ничего при этом).

Теперь — сугубо украинские дела:

● «Цифровой» министр обороны получил задание от Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский провел первое совещание с новым главой Минобороны Михаилом Федоровым, во время которого они определили приоритеты работы этого ведомства. «Главное — защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее», — описал в ТГ Зеленский первый из них. Вторым приоритетом президент считает значительное усиление технологической составляющей для остановки продвижения россиян на поле боя в координации с военными. Также Зеленский отметил необходимость решить проблемные вопросы обеспечения фронта. «В частности, оперативно состоится аудит финансирования для сферы обороны. Михаил [Федоров] представит пути закрытия дефицитов. Готовятся и решения для увеличения финансового обеспечения наших воинов на первой линии», — отметил он.

Также Зеленский сообщил, что Минобороны должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами и закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта.

«Третье — Министерство обороны Украины предложит системные решения проблем, которые накопились с ТЦК. Уже были приняты решения, которые обеспечивают более справедливое распределение личного состава между боевыми бригадами. Но нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве», — заявил президент.

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Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время Федоров представит новую команду Минобороны.

Сегодня Верховная Рада назначила уже бывшего первого вице-премьера-министра цифровой трансформации Федорова министром обороны, за что проголосовали 277 парламентариев из всех фракций. Во время заседания Рады, на котором его назначили главой Минобороны, Федоров заявил, что 2 млн украинцев находятся в розыске и еще 200 тысяч — в СОЧ.

● У «энергетического» Шмыгаля — новые планы. Украина должна как можно скорее строить новые атомные энергоблоки, и Хмельницкая АЭС ближайшая к этому. Об этом Денис Шмыгаль, новоназначенный первый вице-премьер-министр энергетики (а до недавнего времени — министр обороны, а перед тем — премьер-долгожитель) заявил во время выступления в Верховной Раде. Он отметил, что атомная энергетика является основой украинской энергосистемы и это направление надо развивать.

Кроме того, Шмыгаль выступил за корпоратизацию ПАО Центрэнерго с возможностью его дальнейшей приватизации.

Сегодня Рада назначила Шмыгаля на должность первого вице-премьера — министра энергетики Украины. «За» проголосовали 248 парламентариев. Это произошло со второй попытки — после провала голосования в Раде 13 января.

● Если уж речь идет об энергетике.

В Киеве и Киевской области из-за сложной ситуации в энергосистеме введены сетевые ограничения, а аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Об этом сообщили в Минэнерго и добавили, что «самой сложной остается ситуация в столичном регионе».

● Премьер обещает больше света. При отсутствии масштабных атак России с вечера 15 января ожидают улучшения графиков отключений электроэнергии в Киеве, сообщила в ВР премьерка Юлия Свириденко.

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Глава правительства отметила, что на правом берегу столицы, в частности в Шевченковском, Подольском, частично Соломенском, Голосеевском и Печерском районах, электроэнергия подается по графику 5 часов со светом и 5 часов без. В Днепровском, Дарницком, Деснянском и частично Шевченковском и Оболонском районах свет подается 3−4 часа, а отключения длятся 9−10 часов.

● И еще по новым кадрам: сегодня Рада сделала Дмитрия Наталуху, народного депутата от Слуги народа и главу комитета по вопросам экономического развития, главой Фонда госимущества. За его назначение проголосовали 244 депутата.

● Военное положение и мобилизация продлены. ВР поддержала законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Это еще «плюс» 90 суток, до 4 мая 2026 года.

И в заключение:

● Тайны Леди Ю. НАБУ подтвердило обыски и вручение подозрения руководительнице одной из депутатских фракций и опубликовало аудиозаписи, на которых подозреваемая обсуждает взятки нардепам. В сообщении НАБУ прямо не указывается фамилия, однако, согласно информации о деле, речь идет о лидерке Батькивщины Юлии Тимошенко.

По данным следствия, после разоблачения в декабре 2025-го ряда депутатов на получении взяток за «нужные решения», экс-премьерка и бывшая заключенная инициировала переговоры с отдельными парламентариями, — чтобы ввести «системный механизм предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований». То есть голосование «за» или «против», или же за удержание или неучастие в принятии решений. При этом, по оценкам НАБУ и САП, речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве на длительный период с выплатами наперед.

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Правоохранители провели обыски в партийном офисе Батькивщины, а Тимошенко вручили подозрение по ч. 4 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Сама же лидерка Батькивщины назвала обыск «грандиозным пиар-ходом», а дело против нее — «зачисткой конкурентов».

При этом НАБУ и САП опубликовали аудиозапись от 12 января, на которой зафиксирован разговор (на русском) Тимошенко с другим пока не установленным депутатом. В частности речь идет о постоянных выплатах, о голосовании за последние кадровые назначения.

В частности Тимошенко (на записях фигурирует как «руководитель депутатской фракции) говорит: «То есть, мы платим «десять» за две сессии, платим предоплатой за две сессии». И добавляет: «У нас, у нас смотрите, конечно, желательно, чтобы сбоев не было… Потому что у нас все это очень связано. То есть мы хотим грохнуть это «большинство» и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов. Поэтому уже поговорите с ребятами. Конечно штрафных санкций никаких не будет, но очень важно».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.