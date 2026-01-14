О кейсе Юлии Тимошенко и процессе очищения власти в Европе

Глядя из Варшавы на Киев, у меня ощущение дежавю, но в более драматических декорациях. Вся Европа проходит болезненный процесс очищения. Миф о «касте неприкасаемых» политиков разрушается на глазах

Во Франции приговоры слушает Николя Саркози (экс-президент), а Марин Ле Пен вынуждена оправдываться перед судом. В самом сердце Европейского Союза разразился «Катаргейт», который смел Еву Кайли (вице-президента Европарламента) — ее арестовали и обвинили в получении взяток в пакетах с наличными.

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Даже в Германии, которая считается образцом прозрачности, разразился «масочный скандал». Депутаты Бундестага от правящей партии (ХДС/ХСС), такие как Георг Нюсляйн (Georg Nüßlein) или Николас Лёбель (Nikolas Löbel), были вынуждены с позором уйти в отставку после того, как оказалось, что они получали гигантские комиссионные за посредничество в торговле масками во время пандемии.

Система начала испытывать дискомфорт

В Польше маятник расследований ударил по до сих пор «неприкасаемым» политикам правых сил — прокуратура проверяет действия Збигнева Зебро (бывшего министра юстиции и Генерального прокурора), Марцина Романовского (бывшего заместителя министра) и Антония Мацеревича (бывшего главы Минобороны).

Это глобальный тренд: конец эры политики как «бизнес-плана» для нуворишей.

Или Украина лишь пудрит реальность?

Когда Юлия Тимошенко (экс-премьер) сегодня из рядов оппозиции критикует антикоррупционные органы (САП, НАБУ), это парадоксальным образом указывает на то, что система начала чувствовать дискомфорт. Но мы должны задать себе более сложный вопрос, который выходит за пределы текущих арестов: загерметизировали ли мы систему или только наносим макияж на труп?

В Украине существует система е-декларирования. Это мощный инструмент. Но кто-то на самом деле проверяет эти декларации на предмет скрытых активов, или они служат только бюрократии? Или спецслужбы действительно отслеживают движение капитала тех фигур, которые внезапно возвращаются к публичной жизни? Прозрачность без верификации — это фикция.

Призраки прошлого возвращаются через черный ход

Очищение государства — это не только ловить нынешних взяточников с поличным. Это также защита институтов от «рециклинга» людей из скомпрометированной системы.

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Как наблюдателю извне мне лично известны недавние случаи выдвижения людей эпохи Януковича (в частности бывших министров) на ректорские должности в украинских университетах. Скажу откровенно: я протираю глаза от удивления.

Как мы должны строить новую, европейскую Украину, если кадры, которые привели страну на край пропасти, снова пытаются формировать повестку дня и обучать молодежь? Это системная ошибка. Очищение должно защищать государство от «грязного прошлого».

Метафора протекающей крыши

Борьба с коррупцией в Украине сейчас напоминает ситуацию в затопленной квартире. Такие органы, как НАБУ и САП, с большим трудом вытирают воду с пола (ловят нынешних преступников). Это важно и похвально.

Но если мы одновременно не залатаем крышу — то есть не заблокируем возвращение людей старой системы и не проверим реально их состояние — то через мгновение снова случится наводнение. Недостаточно наказывать за то, что есть «сегодня». Надо ликвидировать механизмы и людей, которые создавали эти патологии «вчера».

Ждем судов, а не линчевания

Однако в этом антикоррупционном подъеме, как друг из-за западной границы, я должен высказать одно фундаментальное «но».

Европа ждет справедливости, а не зрелищ. Мы ждем судов, а не самосудов.

Немецкий или бельгийский примеры показывают, что даже самые могущественные (как вице-президент Европарламента) могут попасть в тюрьму, но об их вине решает судебный процесс, а не бегущая строка в телевизоре. Гражданин, не осужденный правомерным приговором, является невиновным. Это фундамент западной цивилизации.

Роль САП и НАБУ — обвинять, но именно независимые суды должны стать окончательным гарантом честности. Если Украина хочет быть частью Европы, ее судебная система должна быть стерильной, устойчивой к эмоциям улицы и политическому давлению.

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Польша сделала выводы из истории — хотя мы до сих пор боремся с собственными демонами кумовства. Украина стоит перед шансом пойти на шаг дальше. Но чтобы это сделать, надо починить крышу, а не только бегать с тряпкой по полу.

Европа смотрит и ждет. Не упустите этот шанс.

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Текст опубликован с разрешения автора