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Светлана Залищук

Народный депутат Украины (БПП), сооснователь движений Центр UA, Чесно, РПР, член партии Демальянс

Языковое – болезненное

Сегодня, 17:20
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Потому что оно и есть мы. Оно – это наше мышление, часть нашего сознания

Неотделимое от я, от собственной идентичности.

Я знаю некоторых европейских подростков, которые знают по 5-7 языков, потому что пожили в разных странах мира (изучают украинский, кстати). Интересно, что они себя идентифицируют сначала как европейцы, и только потом по своей национальности. Но у них точно не стоит вопрос борьбы за право страны на существование.

А у нас стоит. И поэтому язык как основа идентичности такая важная часть государственной политики. И так часто становится заложником избирательной гонки.

История загоняла украинский язык в маргинальное существование не одно столетие. Стоит только вспомнить, что в 1991 году ни один национальный канал не вел вещание на украинском.

Сегодня мы прошли долгий путь поиска и становления собственной идентичности. Очевидно, со своими перекосами: от позорного закона Колесниченко-Кивалова – до попытки ввести языковых инспекторов, и со своими прорывами – бум классного украинского кино и украинской музыки.

В то же время считаю, что это только начало пути. Украине нужна объединяющая гуманитарная политика, которая будет вынесена за скобки избирательных процессов, которая станет платформой для откровенного разговора всей страны.

Это только начало пути

Что должно стать результатом такого разговора? Общее видение общежития, когда, с одной стороны, российская пропаганда будет лишена шансов на эффективное воздействие на Донбассе. А с другой стороны, Олег Сенцов не будет лишен права во Львовской области поставить свои написанные в тюрьме произведения на русском языке, что пока запрещено решением Львовского облсовета как «культурный русскоязычный контент». Оба явления опасны для страны.

В дискуссии о языковом законе недостаточно звучали голоса русскоязычных украинских патриотов. Извините, но для меня роль значительной части русскоязычных солдат, которые пошли волонтерами на фронт, намного больше в отстаивании украинской идентичности, чем некоторой части казнокрадов в вышиванках, плюющихся в сторону русскоязычного.

Мы должны построить единое видение гуманитарной политики, заручиться поддержкой большинства граждан, так чтобы не было шансов манипулировать ситуацией, а у пятой колонны устраивать провокации. Это возможно, для этого нужны желание и лидерская мудрость.

Слава Богу, языковые инспекторы не дожили до принятия закона. Так же были убраны целый ряд нелепых правок с упоминанием этнического происхождения. Также хорошо, что в последний момент убрали правку, которая со следующего дня подписания закона делала нарушением, если таксист, врач или фармацевт к вам обращался по-русски. Эта норма была бы мертворожденной.

Спасибо комитету, который учел мои правки, которые сохранят жизнь англоязычному Kyivpost, а также облегчат жизнь режиссерам-документалистам.

Именно потому, что языковое так болезненно, должны руководствоваться не карательными методами, а положительной дискриминацией.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Языковой закон

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