25 июня 2018, понедельник
Антон Ященко
Антон Ященко
исполнительный директор Офиса реформ Кабинета министров Украины
Реформы: трудности перевода
Завтра в Копенгагене стартует вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине. О чем будет говорить правительство, украинские эксперты и международные партнеры? 0

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Антон Ященко

исполнительный директор Офиса реформ Кабинета министров Украины

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