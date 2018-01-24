Дипломатия vs сила. Как вернуть оккупированные территории?

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Вероятность дипломатического решения тем выше, чем больше мы готовы и способны решить проблему силой

От наших эстонских друзей: "Вы, украинцы, живете в плену опасных иллюзий, что всем все объяснили и во всем, что касается войны с Россией, всех убедили. Черта лысого это правда. В Западной Европе никто ничего не понимает, а вы делаете слишком мало. Когда мы (балтийские государства) поднимаем голос в вашу защиту или поддержку, то только углубляем репутацию восточноевропейских параноиков, без причины ненавидящих Россию и мешающих "нормальным" странам торговать".

Я, между прочим, с этим согласен. Но знаю и причину такого положения вещей – концепция "нет другого, кроме дипломатии, способа решения проблемы" просто не предусматривает возможности серьезного разговора ни о гибридных войнах, ни о традиционных вооруженных конфликтах.

Апологеты этого тезиса или притворяются, что верят будто наш конфликт с Россией может быть решен в ближайшей перспективе (в которой мы действительно будем способны нанести России военное поражение), или считают, что в любой отдаленной перспективе Украина всегда будет слабее России.

По Уставу ООН любое государство имеет право на применение силы в целях самозащиты

А это не обязательно является правдой.

Эти люди намеренно недоговаривают то, что слабое в военном плане государство никогда не закончит войну на выгодных для себя условиях. А также то, что вероятность дипломатического решения тем выше, чем больше мы готовы и способны решить проблему силой.

Наша задача четко зафиксировать свое право как на применение силы для деоккупации своих территорий, так и возможность решения проблемы путем дипломатических переговоров. Чему отдать предпочтение – это не стратегия, а тактика, выбор которой зависит от конкретного момента.

Закрепление в позиции Украины формулировки о возможности применения силы для возвращения оккупированных территорий следует рассматривать также как гарант соблюдения политики непризнания оккупации.

Сегодня министра МИД Эстонии спросили о позиции его страны относительно того факта, что в только что принятом законе "о деоккупации" говорится о возможности применения Украиной силы. Министр профессионально и грамотно избежал прямого ответа.

Что касается меня, то я считаю, что по Уставу ООН любое государство имеет право на применение силы в целях самозащиты. Из-за отсутствия каких-либо признаков возможности решения конфликта дипломатическим путем украинские парламентарии фактически апеллировали к предусмотренному Уставом ООН праву на самозащиту. А когда доходит до положений Устава ООН, то любое цивилизованное правовое государство не имеет другого выбора, чем уважать и соблюдать их.

Текст опубликован с разрешения автора

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