Что Украине делать с Крымом и Донбассом

Эту фразу во время семинара в Эстонии три-четыре раза в разных вариациях повторяли и западные дипломаты и эстонцы.

Эту концепцию на деньги западных правительств активно реализует и наше "министерство капитуляции", и ряд общественных организаций и СМИ. Наиболее выразительное воплощение этой темы – требование выплачивать пенсии, социальные выплаты и т.д. на оккупированных территориях (есть много других предложений по отвоеванию сердец и душ, но приведенные здесь основные). Объяснения необходимости таких действий варьируются от того, что это вроде обязательства Украины, что жители оккупированных территорий заработали \ имеют право на эти выплаты, до того, что Украина должна добиваться благосклонного к себе отношения со стороны этих граждан.

Это по меньшей мере очень опасная, а я бы даже сказал – враждебная концепция.

Прежде всего, по международному праву содержание оккупированных территорий является обязательством окккупирующего государства. Не Украины. Выплаты зарплат, социальных выплат, пенсий на оккупированных территориях лишь облегчают оккупантам дело оккупации наших территорий. Понятно, помогать оккупанту эффективно и качественно оккупировать свои территории – может ли быть что-то абсурднее?

Прежде всего, возникает вопрос – а с какой целью Украина должна это делать?

Но проблемы с тезисом или концепцией "завоевания сердец и душ" на оккупированных территориях значительно глубже.

Прежде всего, возникает вопрос – а с какой целью Украина должна это делать? Мы хотим купить лояльность (купленная лояльность предполагает возможность ее перекупить) или мы верим, что положительно настроенные к Украине граждане смогут вернуть оккупированные территории в состав нашего государства?

То есть нас будто подталкивают к мысли, что лояльные к Украине жители оккупированных территорий – это путь к деоккупации. Это обычный бред. Распространение на оккупированных территориях лояльных настроений будет только углублять репрессии, угрозу для наших граждан. Ведь совершенно очевидно, что и в Крыму, и на Донбассе лояльных к Украине граждан скорее уничтожат, чем дадут возможность не только провести референдум о возвращении в Украину, но и просто вслух высказать такую ​​идею.

Скажем прямо: опыт Грузии и Молдовы по "борьбе за души и сердца" – создание самых разнообразных возможностей для жителей или даже хозяйствующих субъектов на оккупированных территориях способствовали лишь замораживанию конфликтов и ни на шаг не приблизили эти государства к возвращению оккупированных территорий. Более того, в Молдове эта политика привела к образованию устойчивых коррупционных связей между "приднестровскими" и молдавскими властями.

Следующее опасное следствие этой темы "борьбы за сердца и души" – делегитимизация безусловного права Украины вернуть оккупированные территории. Следует понимать так, что если Украину не будут любить на оккупированных территориях, Украине будет труднее вернуть их, а право сделать это может быть поставлено под сомнение. Мол, одно дело, если Украину большинство жителей будут любить это одно, а если нет – то другое.

Позиция Украины должна быть твердой – оккупация и аннексия украинских территорий осуществлены силой, в нарушение международного права, и единственным способом решить этот вопрос может быть возвращение этих территорий Украине без каких-либо дополнительных условий, в том числе без учета отношения к этому населения.

Конечно, Украина должна сформулировать свою политику в отношении оккупированных территорий. Эта политика должна включать и несколько простых месседжей для жителей оккупированных территорий: мы вернем утраченные земли; воздержитесь от участия в деятельности оккупационных властей, и к вам не может быть никаких претензий; поддержать вас мы можем только в Украине, где о вас помнят и готовы помочь.

Концепция "завоевывать сердца и души" должна быть переосмыслена в форме "мероприятий информационного влияния". И осуществляться программа этого влияния должна исключительно в рамках операции по деоккупации с пониманием того, как мы хотим, чтобы жители оккупированных территорий вели себя в момент, когда по их улицам проедут первые БТР с украинскими флагами.

А вот завоевывать, покупать или объявлять собственность на чьи-либо сердца и души у нас нужды нет.

Текст опубликован с разрешения автора

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