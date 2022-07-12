Как Абэ изменил Японию 12 июля, 15:21 Эксклюзив НВ

Трагическая утрата бывшего лидера ЛДП и премьер-министра вызвала изумление и недоумение страны, совершенно не привыкшей к такому насилию

Убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время избирательной кампании в Наре одновременно и шокировало, и озадачило страну. Шок — оттого, что полвека в Японии практически отсутствовало политическое насилие, поскольку владение оружием в стране тщательно контролируется. А озадачило отсутствие логики: Абэ, сложивший полномочия премьер-министра в 2020-м, не обладал политическим влиянием, но убийство носило явно политический характер.

Видео дня

Смерть Абэ навряд ли хоть как-то повлияла бы на выборы 10 июля в Палату представителей Японии (верхняя и, следовательно, младшая законодательная палата). Правящая либерально-демократическая партия одержала легкую победу. Трагическая утрата бывшего лидера ЛДП и премьер-министра могла добавить несколько сочувствующих голосов, увеличив явку, но вызвала изумление и недоумение страны, совершенно не привыкшей к такому насилию.

Достижения Абэ во время его рекордно долгого пребывания на должности премьера, которое делится на провальный период 2006/07 гг. и последовавшее за ним триумфальное возвращение на 7 лет с 2012 до 2020 года, имели гораздо больший вес в сфере безопасности и внешней политики Японии, нежели во внутренних делах. Конечно, Абэ успешно продвигал свою экономическую программу, которую окрестили «абэномикой», но в конечном счете именно политика иностранных дел, а не экономическая программа стала революционной.

Абэ привнес ясность, единство цели и — как закономерный итог своего долгожительства в офисе — доверие к политике иностранных дел Японии. В том, что термин «индо-тихоокеанский» сейчас в основном используется для описания надежной и дипломатичной стратегии, немалая заслуга Абэ, который возобновил сделанную ранее Японией попытку построить более крепкие взаимоотношения с Индией, укрепив положение страны и регионально, и глобально.

Такое положение было обусловлено ростом Китая и его растущей риторикой напористости, и действиями на и около Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. Во времена Абэ Япония посвятила себя укреплению стратегической и дипломатической арен, что помешало бы Китаю доминировать. Укрепление связей с Индией было частью этой стратегии, как и попытки Абэ усилить вооруженные силы Японии. Он был главным сторонником проекта поправок к конституции страны с целью роста значимости вооруженных сил и наделения их не менее важной ролью, чем обладает ключевой союзник — США.

Бесспорно, Абэ был националистом. Изначально он соблазнился спорными взглядами ревизионистов на историю военного времени Японии, особенно в отношении больного вопроса «женщин для утех», которых имперская армия Японии забирала в сексуальное рабство в оккупированных странах. Однако придя к власти, он в основном пересмотрел свои старые взгляды. Более того, построил более близкие и дипломатические отношения с юго-восточной Азией, улучшив связи даже с самым вспыльчивым соседом и бывшей колонией — Южной Кореей. И хотя отношения с Китаем оставались напряженными, особенно когда Абэ посещал спорный японский монастырь Ясукуни и могилы погибших в войне, китайско-японский диалог все равно имел место.

Бесспорно, Абэ был националистом

Всегда сложно угадать мотивы убийцы-одиночки. Человек, арестованный за убийство Абэ, 41-летний Тетсуа Ямагами, как выяснилось, имел большой самодельный дробовик. Учитывая то, что Япония одна из самых безопасных стран в мире, меры защиты там обычно слабые, даже в отношении бывшего премьер-министра, что, по-видимому, объясняет, как стрелок смог все это сделать.

Согласно информации СМИ, Ямагами 3 года служил во флоте Японии, в береговых силах самообороны, до 2005 года. Этот факт в совокупности со стремлением Абэ к усилению японских ВС и попытками убрать миролюбивый пункт конституции (статья 9) позволяет предположить, что убийство было совершено в знак протеста против военных планов властей.

Хотя Абэ уже отошел от дел, он, бесспорно, оставался самым видным и известным сторонником усиления военного потенциала. В этом отношении он часто выражал решимость завершить работу своего деда, Нобосоке Киши, который в роли премьер-министра в 1960 году руководил пересмотром договора безопасности с США в целях укрепления обороны Японии.

К сожалению, видимо, это не совпадение, что последним премьер-министром Японии, ставшим жертвой жесткого нападения, был Киши, которого нападавший ударил ножом шесть раз вскоре после утверждения обновленного договора о безопасности. Однако, в отличие от Абэ, его дед выжил.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate, 2022

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.