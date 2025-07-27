Круче США и Китая. Что делают Япония и Южная Корея

Правительства, которые хотят конкурировать с Китаем или США, не могут продолжать действовать по-прежнему. Им нужно что-то менять, и подходы Японии и Южной Кореи предлагают такую альтернативу

Правительства во всем мире развивают бурную деятельность. Например, европейские политики стремятся повысить промышленную значимость региона в мире, где США и Китай доминируют в сфере передовых технологий. Они хотят отойти от стереотипа, что «США изобретает, Китай копирует, а ЕС регулирует».

В рамках этой стратегии политики по всему миру стремятся создать свои собственные версии Кремниевой долины. Они инвестируют в создание экосистем, богатых амбициозными стартапами, поддерживаемыми венчурными инвесторами. Их конечная цель — увидеть, как эти компании превращаются в так называемые «scale-up компании» (компании на стадии масштабирования) и конкурируют на глобальных рынках.

Но если правительства — от Берлина и Брюсселя до Хошимина — хотят найти свое конкурентное преимущество, я считаю, что им следует следовать модели, более близкой к сеульскому или токийскому сценарию, нежели к Кремниевой долине.