29 января: Кремль готовится к санкциям

1. Сегодня из Кремля донесся голос местного пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который впервые прокомментировал скорое введение американцами персональных санкций против окружения Владимира Путина. По словам Пескова, доклад о коррупции в России с конкретными именами, который со дня на день представят Конгрессу США, является «попыткой повлиять на исход выборов президента РФ». При этом он добавил, что попытка эта обязательно провалится. Поскольку Песков врет примерно всегда, получается интересная конструкция: доклад не является попыткой повлиять на выборы, но обязательно на них повлияет! Честно говоря, я думаю, что повлияет он не на выборы, а на желание чиновников и олигархов видеть Путина своим президентом. И если они решат, что он что-то засиделся, то убирать его будут не через кабинку для голосования, а, вероятно, несколько иными методами.

2. Видимо, чтобы совсем уж не злить американцев, российские власти пошли на беспрецедентный (для них, естественно) гуманизм: оппозиционера Алексея Навального и людей из его штаба отпустили сразу после задержания на несанкционированном митинге. Обычно Навальному и его людям быстрый суд определяет 20-30 суток ареста, но в этот раз почему-то их выпустили. Даже протокол не составили. Там, кстати, был интересный эпизод. Одного из оппозиционеров задержали «по подозрению в сопротивлении при задержании». Московские менты, оказывается, могут заглядывать в будущее.

3. Коалиционная эпопея в Германии становится все менее радужной. Сегодня стало известно, что социал-демократы не сумели договориться с Ангелой Меркель по ряду ключевых политических и экономических вопросов. Это может стать первым симптомом того, что вместо коалиционного правительства местные политики получат новые выборы. Впрочем, даже если договориться у них получится, соглашение должно будет одобрить большинство из 440 тысяч членов Социал-демократической партии. А с этим все очень сложно: среди них зреет бунт против партийного руководства. Я сейчас склоняюсь к мнению, что никакой коалиции в Германии не будет, поэтому уже пора готовиться к досрочным выборам.

4. Президент соседней Польши Анджей Дуда сегодня объявил, что пересмотрит закон о запрете на слова о «польских концлагерях», недавно принятый Сеймом. Дело в том, что этот закон вызвал резкие протесты со стороны Израиля, который заподозрил Варшаву в попытке отмыть от вины тех поляков, кто во время войны помогал немцам в массовом уничтожении евреев. (В Польше, как и в других странах, были и коллаборационисты, и люди, спасавшие евреев от гибели). В общем, этот скандал, как будто, получилось замять.

5. В Иране развивается сейчас невероятно интересная история. Сегодня там арестовали уже вторую женщину, которая публично отказалась носить хиджаб. 31-летняя Вида Мовахед взобралась на небольшую будку в центре Тегерана, сняла с себя платок, нацепила его, как флаг, на палку, и спокойно стояла на одном месте, пока за ней не приехала полиция. Ранее подобное уже случилось и в другом районе иранской столицы. Более того, по всей стране начался своего рода флеш-моб: женщины снимают с себя платки и просто стоят на одном месте. Посылаю лучи поддержки и добра этим смелым иранкам! Они – настоящие героини и образец для подражания для всех людей в этой стране (включая и мужиков, конечно). Просто молодцы! Дурацкое средневековое правило, обязывающее женщин вечно быть замотанными в платок, конечно, надо отменять.

6. В Камбодже местные власти арестовали десять иностранцев, которых обвинили в «порнографических танцах и пении». Туристы, посещавшие знаменитый храм Ангкор Ват, собрались на вечеринке на открытом воздухе, слегка перебрали со спиртным, разделись и принялись отплясывать. Местная полиция решила, что подобный отдых вступает в противоречие с законом, и задержала десяток отдыхающих. Теперь им грозит до года заключения в не слишком комфортабельной камбоджийской тюрьме. Впрочем, до этого едва ли дойдет – власти западных стран, чьи граждане неудачно отдохнули, уже заняты вызволением.

7. Европейский Союз сегодня официально предупредил США о готовности к началу торговой войны, которая может начаться из-за спорных инициатив Дональда Трампа в области таможенных пошлин. Он, в числе прочего, собрался ввести импортные пошлины на алюминий и сталь, что поставит под угрозу доходы европейских производителей. Европейцы уже заявили, что ответят на подобные нововведения зеркально, но пока не стали уточнять, какие американские товары могут быть обложены дополнительными пошлинами. Ранее, однако, сообщалось, что эти меры могут затронуть импорт американского алкоголя. Вообще, конечно, интересно: между США и ЕС уже давно не было серьезных разногласий в области торговли, но Дональд Трамп устроил веселье и в этой сфере.

8. Ну и последнее на сегодня. В 2008 году биологи обнаружили в Габоне (западная Африка) очень странных животных. Это карликовые крокодилы оранжевого(!) цвета, которые живут в пещерах и никогда не видят дневного света. Так вот, согласно последним данным, эти крокодилы стремительно мутируют и превращаются в новый вид, уже далеко отстоящий от обычных карликовых крокодилов, от которых они произошли. Дело в том, что система пещер, в которой они обитают, обладает собственной экосистемой и микроклиматом, который совершенно не походит на внешний мир. В общем, тут мы можем в реальном времени наблюдать работу дарвиновской системы эволюции, которую в последнее время в некоторых странах взялись запрещать.