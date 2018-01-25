25 января: Трамп, акула и порнозвезда

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В Давосе продолжается слет жуликов со всего мира, в России все-таки показали "Смерть Сталина", а в США провели последние испытания Falcon Heavy

 

  1. Важные новости пришли сегодня из Давоса, где собрались все те, кого принято называть «мировой политической и экономической элитой». (Я, если что, считаю подавляющее большинство этих людей высочайшей пробы жуликами). Так вот. Дональд Трамп прямо из глубины швейцарских Альп объявил, что безо всяких проблем придет на допрос к Роберту Мюллеру – специальному прокурору, расследующему связи команды Трампа с РФ и другие возможные преступления. Трамп даже залихватски сообщил, что такой допрос может состояться в течение нескольких недель. Это, конечно, отрадная новость. Всю эту историю пора уже закрывать тем или иным образом. Но! Мюллер – невероятно профессиональный человек. Я не сомневаюсь, что он накопал на Трампа такое, о чем тот сам не догадывается даже. Если президент США начнет, как обычно, врать направо и налево, прокурор живо загонит его в угол. Если же Трамп будет молчать, как рыба, то это будет невероятно красноречивым свидетельством его вины. Поэтому я бы на месте президента США немного поубавил пыл и заранее обдумал бы ответы на все возможные и невозможные вопросы Мюллера.
  2. Кстати, о Трампе и рыбах интересная новость. Бывшая порнозвезда Стефани Клиффорд, более известная среди своих поклонников как Stormy Daniels, в одном из интервью сказала, что нынешний американский президент страшно боится акул. Интервью это у нее взяли, когда стало известно, что в 2006 году она поддерживала с Трампом некие отношения. Так вот, это известие возымело довольно неожиданный эффект. Благотворительные организации, занимающиеся охраной морской природы, с удивлением обнаружили, что на них обрушился целый водопад пожертвований. Причем все новые доноры специально подчеркивали, что просят позаботиться не о благополучии океанской живности в целом, а именно об акулах. Желательно – о самых страшных и зубастых акулах. Странно все-таки устроен наш мир! Акулы, порнозвезды, американские президенты и защитники природы оказались частью одной милой истории.
  3. Вернемся в Швейцарию. Там состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард. Судя по сухим комментариям сторон, денег МВФ не даст. Точнее даст, но только тогда, когда в Украине нормально заработает антикоррупционный суд, а Рада и все прочие госорганы прекратят попытки пропетлять таким образом, чтобы за коррупцию никому ничего не было. Насколько я понимаю, в этот раз позиция МВФ предельно жесткая. Никаких оправданий бездействия там никто и слышать не хочет. Если так пойдет и далее, то за отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией ЕС может и безвиз отобрать. Как стало ясно из недавнего выступления Джо Байдена, Запад уже окончательно разобрался, что именно происходит с борьбой против коррупции в Киеве. Еще раз навешать ему лапши на уши будет практически невозможно.
  4. В России сегодня произошло сразу несколько интересных историй. Первая: московский кинотеатр «Пионер» послал подальше запрет министерства культуры и устроил показ запрещенного в РФ фильма «Смерть Сталина». Зал был набит под завязку. На вопросы о том, как же так вышло, руководство кинотеатра объявило: «На сайте Минкульта нет сообщений об отзыве у фильма прокатного удостоверения». Сами цензоры пришли в ярость и уже собираются штрафовать «Пионер». Я тут полностью на стороне прокатчиков. По-моему, они пошли на настоящий шаг гражданского неповиновения. Кстати, я совсем не удивлюсь, если и другие кинотеатры в РФ повторят этот подвиг и покажут фильм. Вообще, в России постепенно растет раздражение по поводу все новых дебильных запретов, а у власти уже просто не хватает сил следить за соблюдением всех этих запретов. Думаю, это очень хорошо.
  5. По информации агентства Bloomberg, дочка Владимира Путина Екатерина Тихонова рассталась со своим мужем Кириллом Шамаловым. Кто там кому изменил и кто от кого ушел, история умалчивает, но известно, что сразу после этого один самых юных миллиардеров России лишился своей доли в компании «Сибур». Он ее продал другому олигарху – Леониду Михельсону. Думаю, следующим местом жительства Шамалова может стать солнечный Магадан. Если, конечно, Тихонова обиделась на него по серьезному.
  6. В пятницу и субботу в Чехии состоится второй тур президентских выборов. Сегодня же там разразился мощный предвыборный скандал. Иржи Драгош – соперник нынешнего президента Милоша Земана – объявил, что стал мишенью грязных методов борьбы. Он жалуется на то, что его безосновательно обвинили в педофилии, сотрудничестве с прежними коммунистическими властями, и в симпатиях к азиатским и африканским мигрантам. До недавнего времени кандидаты шли ноздря в ноздрю, но после этих обвинений Земан немного вырвался вперед. Теперь проевропейский и прозападный Драгош может и проиграть. Как выяснилось, грязные методы борьбы все-таки работают!
  7. Ну и последнее на сегодня. В США прошли последние испытания ракеты Falcon Heavy – самой мощной из всех ныне существующих. Инженеры одновременно запустили 27 двигателей «Мерлин» и дали им поработать несколько секунд. Как выяснилось, все они работают нормально, а вибрация не превышает расчетных значений. В результате Илон Маск смог сказать, что ракета отправится в космос уже в течение одной недели. Это дело обязательно надо отпраздновать!

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