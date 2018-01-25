25 января: Трамп, акула и порнозвезда

Ну и последнее на сегодня. В США прошли последние испытания ракеты

– самой мощной из всех ныне существующих. Инженеры одновременно запустили 27 двигателей «Мерлин» и дали им поработать несколько секунд. Как выяснилось, все они работают нормально, а вибрация не превышает расчетных значений. В результате Илон Маск смог сказать, что ракета отправится в космос уже в течение одной недели. Это дело обязательно надо отпраздновать!