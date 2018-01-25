25 января: Трамп, акула и порнозвезда

- Важные новости пришли сегодня из Давоса, где собрались все те, кого принято называть «мировой политической и экономической элитой». (Я, если что, считаю подавляющее большинство этих людей высочайшей пробы жуликами). Так вот. Дональд Трамп прямо из глубины швейцарских Альп объявил, что безо всяких проблем придет на допрос к Роберту Мюллеру – специальному прокурору, расследующему связи команды Трампа с РФ и другие возможные преступления. Трамп даже залихватски сообщил, что такой допрос может состояться в течение нескольких недель. Это, конечно, отрадная новость. Всю эту историю пора уже закрывать тем или иным образом. Но! Мюллер – невероятно профессиональный человек. Я не сомневаюсь, что он накопал на Трампа такое, о чем тот сам не догадывается даже. Если президент США начнет, как обычно, врать направо и налево, прокурор живо загонит его в угол. Если же Трамп будет молчать, как рыба, то это будет невероятно красноречивым свидетельством его вины. Поэтому я бы на месте президента США немного поубавил пыл и заранее обдумал бы ответы на все возможные и невозможные вопросы Мюллера.
- Кстати, о Трампе и рыбах интересная новость. Бывшая порнозвезда Стефани Клиффорд, более известная среди своих поклонников как Stormy Daniels, в одном из интервью сказала, что нынешний американский президент страшно боится акул. Интервью это у нее взяли, когда стало известно, что в 2006 году она поддерживала с Трампом некие отношения. Так вот, это известие возымело довольно неожиданный эффект. Благотворительные организации, занимающиеся охраной морской природы, с удивлением обнаружили, что на них обрушился целый водопад пожертвований. Причем все новые доноры специально подчеркивали, что просят позаботиться не о благополучии океанской живности в целом, а именно об акулах. Желательно – о самых страшных и зубастых акулах. Странно все-таки устроен наш мир! Акулы, порнозвезды, американские президенты и защитники природы оказались частью одной милой истории.
- Вернемся в Швейцарию. Там состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард. Судя по сухим комментариям сторон, денег МВФ не даст. Точнее даст, но только тогда, когда в Украине нормально заработает антикоррупционный суд, а Рада и все прочие госорганы прекратят попытки пропетлять таким образом, чтобы за коррупцию никому ничего не было. Насколько я понимаю, в этот раз позиция МВФ предельно жесткая. Никаких оправданий бездействия там никто и слышать не хочет. Если так пойдет и далее, то за отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией ЕС может и безвиз отобрать. Как стало ясно из недавнего выступления Джо Байдена, Запад уже окончательно разобрался, что именно происходит с борьбой против коррупции в Киеве. Еще раз навешать ему лапши на уши будет практически невозможно.
- В России сегодня произошло сразу несколько интересных историй. Первая: московский кинотеатр «Пионер» послал подальше запрет министерства культуры и устроил показ запрещенного в РФ фильма «Смерть Сталина». Зал был набит под завязку. На вопросы о том, как же так вышло, руководство кинотеатра объявило: «На сайте Минкульта нет сообщений об отзыве у фильма прокатного удостоверения». Сами цензоры пришли в ярость и уже собираются штрафовать «Пионер». Я тут полностью на стороне прокатчиков. По-моему, они пошли на настоящий шаг гражданского неповиновения. Кстати, я совсем не удивлюсь, если и другие кинотеатры в РФ повторят этот подвиг и покажут фильм. Вообще, в России постепенно растет раздражение по поводу все новых дебильных запретов, а у власти уже просто не хватает сил следить за соблюдением всех этих запретов. Думаю, это очень хорошо.
- По информации агентства Bloomberg, дочка Владимира Путина Екатерина Тихонова рассталась со своим мужем Кириллом Шамаловым. Кто там кому изменил и кто от кого ушел, история умалчивает, но известно, что сразу после этого один самых юных миллиардеров России лишился своей доли в компании «Сибур». Он ее продал другому олигарху – Леониду Михельсону. Думаю, следующим местом жительства Шамалова может стать солнечный Магадан. Если, конечно, Тихонова обиделась на него по серьезному.
- В пятницу и субботу в Чехии состоится второй тур президентских выборов. Сегодня же там разразился мощный предвыборный скандал. Иржи Драгош – соперник нынешнего президента Милоша Земана – объявил, что стал мишенью грязных методов борьбы. Он жалуется на то, что его безосновательно обвинили в педофилии, сотрудничестве с прежними коммунистическими властями, и в симпатиях к азиатским и африканским мигрантам. До недавнего времени кандидаты шли ноздря в ноздрю, но после этих обвинений Земан немного вырвался вперед. Теперь проевропейский и прозападный Драгош может и проиграть. Как выяснилось, грязные методы борьбы все-таки работают!
- Ну и последнее на сегодня. В США прошли последние испытания ракеты Falcon Heavy – самой мощной из всех ныне существующих. Инженеры одновременно запустили 27 двигателей «Мерлин» и дали им поработать несколько секунд. Как выяснилось, все они работают нормально, а вибрация не превышает расчетных значений. В результате Илон Маск смог сказать, что ракета отправится в космос уже в течение одной недели. Это дело обязательно надо отпраздновать!
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