24 января: Курды наносят ответный удар

Социал-демократическая партия Германии оказалась на грани раскола из-за намерения ее руководства вступить в коалицию с христианскими демократами Ангелы Меркель. По данным

, левое крыло партии и молодежное ее отделение выступают категорически против так называемой «Большой Коалиции» и даже начали соответствующую кампанию под хештегом #

. На помощь партийным раскольникам в Берлин уже прибыли их идеологические союзники из Великобритании, которые сумели утащить местную Лейбористскую партию из политического центра далеко влево. Один из главных их советов уже исполняется: людей левых убеждений активно призывают к непосредственному участию в судьбе СДПГ. Им предлагают внести двухмесячный партийный взнос (10 евро) лишь для того, чтобы получить право голоса и на внутренних выборах проголосовать против коалиции. После запуска этой инициативы поток новых членов в СДПГ вырос на порядки. В партию массово пошли те, кто хотят личным голосованием не допустить создания «Большой Коалиции». Таким образом, создание коалиции, которое еще вчера казалось решенным делом, может несколько растянуться во времени. Если вообще состоится. Напомню, что выборы состоялись еще минувшей осенью, но коалиция появится в лучшем случае весной.