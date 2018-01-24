24 января: Курды наносят ответный удар

- Социал-демократическая партия Германии оказалась на грани раскола из-за намерения ее руководства вступить в коалицию с христианскими демократами Ангелы Меркель. По данным The Guardian, левое крыло партии и молодежное ее отделение выступают категорически против так называемой «Большой Коалиции» и даже начали соответствующую кампанию под хештегом #NoGroKo. На помощь партийным раскольникам в Берлин уже прибыли их идеологические союзники из Великобритании, которые сумели утащить местную Лейбористскую партию из политического центра далеко влево. Один из главных их советов уже исполняется: людей левых убеждений активно призывают к непосредственному участию в судьбе СДПГ. Им предлагают внести двухмесячный партийный взнос (10 евро) лишь для того, чтобы получить право голоса и на внутренних выборах проголосовать против коалиции. После запуска этой инициативы поток новых членов в СДПГ вырос на порядки. В партию массово пошли те, кто хотят личным голосованием не допустить создания «Большой Коалиции». Таким образом, создание коалиции, которое еще вчера казалось решенным делом, может несколько растянуться во времени. Если вообще состоится. Напомню, что выборы состоялись еще минувшей осенью, но коалиция появится в лучшем случае весной.
- Еще одна странная свистопляска с формированием правительства продолжается сейчас в соседней Чехии. Местный президент Милош Земан принял отставку недавно оскандалившегося премьер-министра Андрея Бабиша и… тут же поручил ему сформировать новое правительство! Столь необычное, мягко говоря, решение вызвано тем, что партия Бабиша – крупнейшая в парламенте, соответственно, ей проще других договориться о коалиции. И это при том, что на посту премьера он отработал чуть больше месяца, после чего ему вынесли вотум недоверия из-за обвинений в финансовой нечистоплотности. Честно говоря, я даже не могу представить, как эта ситуация разрешится. Не исключено, что Бабиш снова поработает премьером, ему вынесут вотум недоверия, а потом снова поручат формировать правительство. Почти День Сурка.
- Испанское правительство продолжает мелко гадить каталонцам. Сегодня Мадрид закрыл официальное представительство Барселоны в Брюсселе. Всех его сотрудников уведомили о прекращении работы и предложили вернуться домой. Дело в том, что это представительство в качестве офиса использовал Карлес Пучдемон – бывший и, вероятно, будущий глава каталонского правительства. У испанских властей он вызывает острейшую аллергию, но добраться до него они не могут: другие европейские страны его не выдают. В результате Пучдемону придется найти себе другой офис и руководить Каталонией оттуда. Он, кстати, уже сообщил интересующимся, что собирается это делать «по скайпу».
- Турецкие граждане начинают пожинать плоды миролюбивой политики своего президента. После наступления, затеянного Реджепом Тайипом Эрдоганом на курдский анклав Африн (север Сирии), курды начали обстреливать ракетами турецкие населенные пункты. Сегодня такому обстрелу подвергся город Килис, где ранее было сравнительно спокойно. В результате удара погиб один человек, 13 получили ранения. Несмотря на это, операция продолжается. А тех граждан Турции, которые выступают за мир и прекращение наступления, Эрдоган обвиняет в поддержке терроризма и сажает. Для него война – это мир, а ложь – это правда. Известная, в целом, философия…
- Страшный скандал разразился сегодня в Саудовской Аравии, где в эти дни проходит конкурс красоты среди верблюдов. (Да, такие бывают, причем мероприятие посерьезнее человеческих аналогов: призовой фонд около пяти миллионов долларов). Сразу 12 животных были дисквалифицированы, когда судьи узнали, что их владельцы пытались исправить недостатки в мордах своих подопечных с помощью ботокса. (Кому интересно, выставочным верблюдам полагается обладать большим носом и четко очерченными ушами). Мне кажется, решение было суровым, но справедливым. Даже верблюдам нужны правила. Более того, я бы также дисквалифицировал одного президента, который очевидно злоупотребляет ботоксом. Но это уже другая история.
- В бразильском городе Сан-Паулу власти закрыли зоопарк. С ботоксом это не связано, причина посерьезнее: эпидемия желтой лихорадки. Дело в том, что в парке Инхотим есть водоемы, где плодятся переносчики болезни – москиты, а также мартышки, являющиеся природными носителями. Поскольку там собираются толпы туристов со всего мира, резко возрастает риск заражения этой крайне неприятной болезнью и распространения ее на всю планету. Сейчас в парке проводят дезинфекцию – пытаются избавиться от москитов. Но это не панацея, так как зараза эта есть и в дикой природе. В этом году желтой лихорадкой в Бразилии заразились 148 человек, 70 из которых умерли. Кстати, от нее есть практически гарантированная защита – вакцинация. Но, к сожалению, в мире полно болванов, которые считают прививки опасными. Сейчас, кстати, местные власти готовят массовую кампанию вакцинации населения. Но, как мне кажется, чуть раньше надо было думать.
- Но есть и хорошие новости! Летом этого года на рейсы по рекам и каналам северно-западной Европы впервые выйдут беспилотные полностью электрические баржи, которые уже окрестили «Теслой на каналах». Компания Port Liner, занимающаяся их изготовлением, обещает, что беспилотная баржа будет способна с обычной скоростью 15 часов подряд перевозить груз весом до 425 тонн. Поскольку ни команды, ни традиционного машинного отделения там не будет, грузоподъемность такой баржи увеличится на восемь процентов в сравнении с обычной, дизельной. Изготовители обещают, что их нововведение существенно снизит выбросы парниковых газов в атмосферу Европы. Мне кажется, прекрасное начинание! Глядишь, скоро такие штуки начнут арбузы в Киев из Херсона возить.
- Ну и последнее на сегодня. Ученые представили результаты тщательного изучения планет, вращающихся вокруг звезды Trappist-1. Эта система была обнаружена в прошлом году и привлекла внимание ученых тем, что сразу несколько ее планет находились в «обитаемой зоне» с умеренной температурой и жидкой водой на поверхности. После года вычислений они пришли к выводу, что на двух из семи планет почти наверняка есть атмосфера, жидкая вода и все условия для появления жизни. Эти данные пока базируются лишь на математических расчетах, сейчас проверить правильность невозможно. Но это можно будет сделать в 2019 году, когда в космосе начнет работать орбитальный телескоп Джеймс Уэбб. С его помощью можно будет уже точно установить и температуру этих планет, и наличие там атмосферы, и даже ее химический состав. Кстати, если она будет состоять из кислорода, водяного пара, азота и содержать углекислый газ с метаном, то там почти наверняка будет и жизнь. Во всяком случае, на Земле все именно так. Ждем!
24 января: Курды наносят ответный удар
В Германии нависла опасность над коалицией, 12 аравийских верблюдов попались на ботоксе, а в Европе появятся роботы-электробаржи
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