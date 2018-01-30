Самое интересное наблюдение Давоса

Так совпало, что в этот раз там присутствовали сразу несколько моих друзей. Как украинцы, так и иностранцы.

Они мне рассказали о том, что там говорили участники и гости не на официальных панелях и приемах, а в обычных разговорах - просто на вечерних пьянках. Это в выпуски новостей не попадает, но, как мне кажется, довольно интересно.

Во-первых, должен сообщить леденящую душу деталь: один бокал пива там, оказывается, стоит от 10 долларов и выше. Цены в Давосе просто космические. Если вы не Дональд Трамп или Маск, то лучше туда и не соваться. Но это так, лирическое отступление. Теперь к делу.

Итак, сейчас вся мировая элита очень нервничает. Дело в том, что, по ее мнению, будущее уже наступило. Но как с этим быть, не очень понятно.

В прошлом в Давосе говорили о том, что надо сделать. Например, год-два назад многие говорили о том, что нужно развивать систему образования. Всем более-менее было понятно, что без высокообразованного населения ни одна страна не может быть успешной. Или, например, говорили, как побороть бедность и коррупцию. Здесь рецепты тоже есть. В общем, в прошлом проблемы были понятны. Искали только способы их решения. На этот раз все было иначе.

Те, кто нами руководит, - вот эти важные люди, которые в телевизоре бубнят что-то разумное, они сами ничего не знают

В этом году мир потрясли несколько невиданных ранее явлений: криптовалюта, блокчейн, тотальная роботизация производства, стремительный прогресс искусственного интеллекта, прорывные биотехнологии, общий базовый доход, новая космическая гонка и так далее.

Что такое образование или экономический рост всем примерно понятно, но вот как к образованию или росту производства припаять, например, блокчейн - не очень. И что это такое - тоже не все еще знают. (Я сам, например, до сих пор не очень разобрался).

Президенты, министры, олигархи и эксперты всех мастей ходили по заснеженному Давосу с важным, но одновременно бессмысленным видом. Они действительно оказались не готовы к стремительному техническому прогрессу. Вся мировая элита понимает, что сейчас срочно нужно что-то делать, как-то реагировать на технологические изменения, меняющие мир просто на глазах. Но что именно делать - никто не знает.

Появление биткоинов и их аналогов ставит на уши всю мировую финансовую систему. Центральные банки становятся просто не нужны. Биологи уже сейчас готовы создать новый, генетически модифицированный вид людей. Запретить или разрешить? Неясно.

Та же история с роботизацией. Куда девать миллионы людей, у которых не будет работы? Они станут не нужны экономике? А как быть с космосом? Пока мы здесь, на Земле заняты выяснением своих мелких отношений, там уже межгалактические империи появятся.

А искусственный интеллект - это вообще что-то невероятное. Он может принести как наступление всеобщего счастья на Земле, так и полное уничтожение человечества. С ним как быть? Денег и счастья всем хочется, запрещать его вроде нельзя. Но если мыслящая машина решит избавиться от людей, то начнет как раз с участников Давосского экономического форума: они пока здесь главные. Как быть?

Самое интересное наблюдение Давоса следующее: те, кто нами руководит, - вот эти важные люди, которые в телевизоре без конца бубнят что-то разумное, они сами ничего не знают. В подавляющем большинстве они сейчас в шоке и панике. У них нет ни малейшего представления о том, в каком направлении развивается наш мир. Более того, если разобраться, будущим они уже не управляют. Просто не умеют. То есть какие-то старые свои функции они пока еще выполняют. Но с каждым годом их будет все меньше.

В этом году Давос стал съездом элиты прежних времен. Уже очень скоро все эти президенты, премьер-министры и крупные бизнесмены окажутся мало кому интересны. Их время проходит.

Более мировых новостей в видеоблоге Ивана Яковины: