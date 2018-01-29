Невероятно важный сюжет в Германии

Он пока не очень заметен, но способен принести немало проблем как самой этой стране, так и всей Европе, включая даже Украину

Осенью там прошли выборы в парламент, на которых ни одна из партий не смогла получить полного большинства. Соответственно, начались коалиционные консультации. Возглавила их Ангела Меркель, так как ее правоцентристский блок ХДС/ХСС получил больше всех голосов.

Первый вариант коалиции – с либералами и зелеными – не вышел. Слишком разные у них были взгляды на политику и экономику. Второй вариант – создание так называемой большой коалиции с социал-демократами – идет очень туго. Далеко не все левоцентристы готовы, как и в прошлом правительстве, работать с Меркель.

Тем не менее, руководство социал-демократической партии на съезде в Бонне уломало большинство делегатов поддержать вступление этой партии в кабинет министров Меркель.

Однако большинство простых членов партии, а также ее беспартийных сторонников и слышать об этом не желают. Они запустили в интернете кампанию против большой коалиции (если я правильно произношу, по-немецки это будет "Гроссе Коалиционе") или GroKo для краткости. Их лозунгом стали слова "Нет ГроКо" или "Найн ГроКо".

Меркель может даже уйти в отставку

Эти люди позвали себе на помощь из Великобритании политических консультантов, которые в свое время провели настоящий переворот в Лейбористской партии – тоже левой, как и немецкие социал-демократы. Внутри лейбористов они вырвали власть у умеренного крыла партии и передали ее левым радикалам.

Сейчас то же самое они хотят провести и в Германии. Для этого в партию призывают вступать противников GroKo. Любой гражданин этой страны может заплатить 10 евро (это два месячных взноса) и получить право голоса в Социал-демократической партии. Народ валом повалил вступать туда. Каждый день даже мелкие партийные отделения по всей стране получают сотни новых заявок на вступление. В интернете бушует кампания против коалиции с Меркель.

И тут самое интересное: в феврале обычные социал-демократы должны своим голосованием утвердить решение съезда о вступлении в коалицию с правоцентристами. Если события будут развиваться так же, как и сейчас, то, скорее всего, этого не произойдет. В этом случае правительства в Германии так и не появится, Ангела Меркель не сможет стать канцлером, а всем немцам придется идти на новые выборы.

Результаты такого голосования сейчас предсказать невозможно. Но одно точно: хорошими они не будут. На фоне жесткого противостояния традиционных политиков быстро набирают популярность как правые, так и левые радикалы. Если они добьются большого успеха, Меркель может даже уйти в отставку. Для Германии, Европы и Украины – это совсем не лучший вариант.

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