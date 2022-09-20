Какой «размен» Путин предложит Украине и что из этого выйдет 20 сентября, 11:15

Раз уж на поле боя ничего не получается, в Кремле попробуют сконструировать абсолютно новую политическую реальность

В Москве начались очень активные разговоры о «немедленном референдуме» по вопросу об аннексии оккупированных территорий Украины. Думаю, они это сделают, чтобы резко изменить повестку. Раз уж на поле боя ничего не получается, попробуют сконструировать абсолютно новую политическую реальность. Надежда на то, что Украина испугается наступать на территорию, которую Россия объявит своей. Надежда, конечно, ложная, но в условиях обвала фронта ничего лучше придумать не получается. Как я понимаю, этот ход в Кремле расценивают как альтернативу мобилизации или ядерному оружию.

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Думаю, Путин рассуждает примерно так:

— Сначала Луганская область объявляется территорией РФ. Потом, в случае продолжения украинского наступления, будет объявлена «отечественная война» под лозунгом «Защитим Родину от НАТО».

— Ну, а «защищать» будут массированными ракетными ударами по украинской гражданской инфраструктуре — в надежде на то, что Украина перед зимой не выдержит жизни без воды, электричества и отопления и сядет за стол переговоров обсуждать перемирие.

Собственно, если внимательно послушать выступление Путина в Самарканде, он именно это и пообещал делать.

Российский зомбоящик недавно показал, как главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин по телефону договорился с главарем «ЛНР» Леонидом Пасечником немедленно и синхронно провести «референдумы» об аннексии оккупированных территорий.

Вся эта комбинация — лишь реакция Кремля на продолжающееся отступление

Проводить голосование, конечно, никто не будет (нужную картинку снимут на Мосфильме), но уже на этой неделе в Москве официально объявят, что РФ «стала на два региона больше».

Путин выступит по этому поводу по телевизору (или перед парламентом) и с максимально злобной физиономией объявит, что продолжение Украиной боевых действий на территории Луганской и Донецкой будет восприниматься как нападение на РФ — со всеми вытекающими последствиями (от объявления войны и мобилизации до применения ядерного оружия).

Думаю, в качестве альтернативы он предложит переговоры и размен: Украина отдает РФ Крым, Луганск и Донецк, а Россия уходит из Херсонской, Запорожской и остатков Харьковской областей.

В случае отказа он начнет систематические бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины — электростанции, плотины, водозаборы, ТЭЦ и т. п. в надежде на то, что перед зимой Украина сломается и согласится на такой «мир».

Разумеется, соглашаться на это нельзя, так как вся эта комбинация — лишь реакция Кремля на продолжающееся отступление, на случившуюся военную катастрофу в Харьковской области и назревающую катастрофу в Херсонской и Луганской областях.

Вся эта история с «референдумами» и шантажом — лишь отчаянная попытка удержать захваченное, уйти от разгрома и получить от Украины хоть что-то. Это заход со слабой позиции, желающий показаться грозным шантажом.

Украине, конечно, следует слать его вслед за военным кораблем (можно даже заранее), а Западу — как можно скорее направить в Украину современные системы ПВО (NASAMS, IRIS-T) для защиты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, Байден мог бы намекнуть, что Украина получит любые виды вооружений в случае попытки аннексии ее территорий.

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