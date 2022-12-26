Самое интересное будет в феврале. Что ждет Россию после Нового года 26 декабря, 17:21 Эксклюзив НВ

И это только начало

Россия сейчас объявила о резком увеличении численности армии — с 1 млн 150 тыс. до 1,5 млн. То есть, на 450 тыс. человек. Кроме того, сразу после Нового года в РФ начнется новая волна тотальной мобилизации. Призывать будут вообще всех, кого только можно. Российским военкоматам разослали информацию о том, что будете работать в 10 смен, готовьтесь к этому с января. Университетам российским разослали указание — как можно больше валить студентов мужского пола в зимнюю сессию — чтобы их можно было отчислить и забрать в армию.

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И еще одна новость пришла на эту тему интересная — российским СМИ государственным категорически запретили даже упоминать мобилизацию в своих материалах, чтобы не нервировать народ.

Что это означает? Правильно. Это означает то, что новая волна мобилизации железно 100% будет, причем, будет уже в скором времени. И власти сейчас стараются сделать все возможное, чтобы не напугать мужиков, чтобы они не разбежались кто куда. Брать их будут сразу после Нового года, тепленькими, пока еще не отошли от праздников. Будут формировать вот эту армию в 450 тыс. человек, и, возможно, ее как раз и перебросят в Беларусь.

Как видим, в Беларусь уже перебрасывают военную технику. Идут постоянные переговоры Путина с Лукашенко. Поэтому наступление из Беларуси зимнее, мне кажется, вполне возможно.