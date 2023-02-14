Кошмар для армии России. Какое решение примет Путин после Угледара 14 февраля, 20:13 Эксклюзив NV

Хочу поговорить о ситуации на фронте и об очень странных процессах, начавшихся внутри российской правящей элиты

Но давайте сначала о том, что творится на фронте. Если посмотреть на карту боевых действий, сразу становится ясно, что российская армия пытается идти в наступление по всей линии боевого соприкосновения, особенно на Донбассе и в окрестностях Бахмута. И в некоторых местах ей удалось добиться успехов. Но если посмотреть на точно такую же карту боевых действий, однако с обозначением рельефа местности, то мы увидим очень интересную тенденцию. Оказывается, россияне захватили там все низменности, овраги, а вот подняться на холмы и на горки не очень пока и могут. Даже вот было сообщение о том, что вагнеровцы захватили селение Красная гора, расположенное к северу от Бахмута. Но как выяснилось, это селение, несмотря на свое название, тоже находится на плоской местности или даже чуть-чуть ниже превалирующих там высот.

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Конечно, я не большой военный специалист, но для российской армии, как мне кажется, для неспециалистов все это выглядит не очень хорошо. Поскольку если вы наступаете, то вам, конечно, не хотелось бы занимать, главным образом, овраги и какие-то там буераки, а именно верхушки холмов, поскольку именно оттуда удобно обстреливать противника. Пока же мы видим такую ситуацию. Да, по этим оврагам они углубились по украинской территории, но на вершинах холмов все равно сидят украинские военные и их оттуда поливают свинцом и огнем. Соответственно, дальше российские войска продвинуться, по крайней мере, пока не могут.

На этом плохие новости еще не заканчиваются для российской армии.