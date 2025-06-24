Придумали в Кремле. Где возьмут еще 2 млн солдат на войну с Украиной

Интересные новости из РФ. На фоне резко сократившегося числа новых наемников, а также невозможности повысить им выплаты, в Кремле родилось свежее решение, как и кем пополнить ряды ВС РФ.

Там собираются принять закон об уголовной ответственности для так называемых «дроперов» — людей, кто продает доступ к своим кредитным картам мошенникам, использующим их для увода от налогов, отмыва и обналички денег, а также для проведения разных сомнительных операций.

Дропер за доступ к своим счетам и картам получает какие-то небольшие деньги, а в случае возникновения у полиции вопросов по сомнительным операциям, говорит, что карту у него украли, и он уже давно не знает, какова ее судьба.

По приблизительным подсчетам (точных никто не вел) в России примерно два миллиона людей зарабатывает дроперством. Найти их никакой проблемы не составляет — это не неуловимые преступники, а обычные люди, имена, адреса-телефоны их известны.

Как только закон вступит в силу, полиция сможет начать проводить массовые аресты, а потом уже военкоматы будут забирать бедолаг на войну прямо из СИЗО, причем совершенно бесплатно, без всяких выплат.

Такая вот креативная форма массовой мобилизации придумана.

