Раньше работало без сбоев. Как Путин решает свои проблемы 20 октября, 13:52 Иван Яковина: Путин снова пытается свои проблемы решить с помощью бумаг (Фото:REUTERS)

Для Путина бюрократическая возня — единственно эффективный способ достижения результата

Путин снова пытается свои проблемы решить с помощью бумаг — законов, инструкций, постановлений, резолюций и тому подобное.

В прошлый раз была аннексия еще не завоеванных территорий через «референдумы». Сейчас — «повышение обороноспособности» через введение военного положения.

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Результат, конечно, будет нулевой, но для Путина бюрократическая возня — единственно эффективный способ достижения результата.

Внутри России он всегда все свои проблемы решал именно так. Например, издается постановление, что с завтрашнего дня белое — это черное. ОК. С утра все действительно говорят, что уголь белый, а снег черный.

Те, кто не согласен, получает либо дубиной по голове, либо порцию Новичка, либо отправку в тюрьму. Некоторые, особо упрямые — первое, второе и третье.

Такая методика работала идеально. Сбоев не давала. Это позволило Путину выстроить его персональную, удобную и понятную ему реальность, в которой все хорошо.

Но сейчас появилась неожиданная проблема: несогласные отстреливаются (по документам, кстати, они должны были цветы дарить). Причем не только пластиковыми стаканчиками отстреливаются, но и хаймарсами. На постановления и циркуляры не реагируют, а омоновцев жгут целыми автобусами. Это вызывает ржавый скрежет в царской голове.

Но Путин продолжает собирать совещания, подписывать законы и выпускать циркуляры.

Мне кажется, он реально не понимает, почему это все не работает.

И это, кстати, хорошо. Если бы понимал, было бы хуже.

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