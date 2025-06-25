Случилась революция. Кто определит будущее Демпартии США
В Америке сегодня произошла почти революция
Победителем на демократических праймериз в борьбе за пост мэра Нью-Йорка стал демократический социалист, мусульманин родом из Уганды Зохран Мамдани.
Буквально в последние дни (если даже не часы), он вырвал победу у представителя истеблишмента — центриста Эндрю Куомо, который практически всю кампанию опережал остальных кандидатов на десятки процентов.
Против Куомо сыграл его солидный возраст (67 лет), а также то, что в Нью-Йорке он пользуется репутацией насквозь коррумпированного, прожженного политикана.
Мамдани всего 33 года, но при этом у него действительно незаурядные политические таланты. Он очень здорово выступает на людях, без промаха бьет в нужные места, умеет действовать нестандартно и знает, как повести за собой людей.
По сути дела, он сейчас стал Лидером Демократической партии США, ее новым лицом и ее главной восходящей звездой. Многих это очень беспокоит, так как у него крайне левые взгляды на многие важные проблемы.
Но посмотрим, что из него получится. Нравится это кому-то или нет, но будущее Демпартии США уже точно будет определять он и ему подобные.
Текст публикуется с разрешения автора