Путин приказал удержать Херсон любой ценой. Что будут делать ВСУ? 31 августа, 20:13 Эксклюзив НВ

Я с острожным оптимизмом смотрю в будущее

Сейчас в Херсонской области сложилась уникально выгодная для ВСУ ситуация. Мосты через Днепр прекратили функционировать, была разрушена понтонная переправа, которая строилась около уже не действующего Антоновского моста. Сообщение между берегами Днепра почти остановлено. Там еще действует паромная переправа, но паромом много ни людей, ни техники не перевезешь.

Видео дня

Это лишает РФ нормальных логистических связей между правым и левым берегами Днепра. Логистика — это самое главное в современной войне. Если у вас проблемы с логистикой — вы обязательно проиграете.

Вот у России сейчас катастрофические проблемы. Когда половина армии на одном берегу, а половина — на другом и связи между ними нет, то у отрезанной от основных сил армии возникнут большие неприятности. Что дальше?

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.