Будущие выборы в США. На что надеется Путин 10 марта, 20:13 Эксклюзив NV

Владимир Путин сейчас поставил главную задачу — дотянуть этой войной до января 2025 года. Почему?

Дональд Трамп — человек достаточно необычный, я бы сказал, яркий. И, к сожалению, вероятность его избрания на пост главы государства в США достаточно велика. Почему к сожалению? Вот потому, что совсем недавно он объявил, что мог бы договориться, чтобы Россия захватила несколько частей Украины. В своем интервью на телеканале Fox News он сказал, ну, типа, вы же знаете, что в Украине есть определенные районы, которые являются русскоязычными и, откровенно говоря, договориться можно было бы. Правда, в эфир Fox News пустили ту часть интервью, где Трамп хвастается, что мог бы «остановить» войну, но вырезали фрагмент, в котором тот рассказывает о своем «плане» после слов «я мог бы договориться».

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Но это уже официальная позиция. Она была заявлена, все ее слышали, видели и так далее. Поэтому в случае прихода Дональда Трампа к власти, я боюсь, вся американская помощь Украине прекратится. Европейская помощь, она, конечно, большая и хорошая, но с американской по объемам не сравнится. Поэтому Украине будет миллион раз сложнее отбиваться в этой войне от российской агрессии, если президентом США станет Дональд Трамп.

Более того, Трамп начнет наверняка санкции снимать с россиян и так далее. Почему про санкции я говорю? Потому, что он в свое время категорически отказался наложить санкции в декабре девятнадцатого года. Я очень хорошо запомнил этот эпизод, обычно о нем забывают.