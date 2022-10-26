Армия России отступает. Что будет, если Путин сдаст Херсон 26 октября, 16:01 Эксклюзив НВ Уход из Херсона повлечет серьезные политические последствия для Путина (Фото:REUTERS)

Российское командование признает, что ситуация в Херсоне для них складывается очень сложно

Продолжается наступление на херсонском направлении. Каждый день приходят сообщения об освобождении все новых населенных пунктов. Там не быстро идет наступление, но оно идет.

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Российская армия отступает. Сейчас новых частично мобилизованных россиян отправляют в Херсон, вооружают, сажают их там по домам. При этом, из самого города все вывозят. Город просто подвергается невиданному, я уж не знаю с каких пор, ограблению.

Так вот, по российскому замыслу, эти новые мобилизованные должны рассесться по бетонным зданиям и устроить из Херсона укрепрайон. Не давать зайти в Херсон украинским войскам и отстреливаться. То есть, их бросают просто, можно сказать, на верную смерть, пока кадровые части российской армии будут отходить на левый берег Днепра. Фактически, они призваны задержать на несколько дней наступление украинской армии.