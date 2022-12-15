Все к этому идет. Какой кнут Запад приготовил для Путина 15 декабря, 14:20 Эксклюзив НВ

Сейчас может идти разговор только о том, какую цену вы — Россия, Кремль — заплатите за свое поражение

Сейчас идет изоляция зоны боевых действий, и Крым потихонечку превращается в такой чемодан без ручки для РФ. Собственно, с Крымом и с югом Украины сейчас повторяется та же история, которую ВСУ устроили россиянам с правобережьем Херсонской области. Идет, я бы сказал, херсонизация Запорожской области и в этом направлении движется все в этой войне.

Видео дня

Когда Крым превратится в чемодан без ручки для РФ, то либо ей придется превращать его в чисто военную базу, эвакуировать все население гражданское и заниматься обороной полуострова, либо придется сдавать Крым. Ибо снабжать его будет абсолютно невозможно. Вот я думаю, что, скорее всего, Крым вернется в состав Украины именно таким способом — без боя. Как и правобережье Херсонской области.

Тут еще важный интересный момент.