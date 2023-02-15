И Россия, и Украина готовятся. Чего ждать 24 февраля 15 февраля, 20:13 Эксклюзив NV

Сначала 21 февраля Путин планирует выступать с обращением к Федеральному собранию, затем на митинге в Лужниках, а потом — отмечать 23 февраля и годовщину вторжения в Украину

Я в инопланетян не верю. Вообще считаю, что вся наша цивилизация человеческая является продуктом симуляции и в каком-то компьютере или в четырехмерной черной дыре мы все живем, скажем так, в хорошем смысле слова. Но если инопланетяне существуют, то самое время для них самих сейчас проявить повышенную активность и их беспилотных систем наблюдений.

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Дело в том, что если смотреть на нынешнюю нашу планету со стороны, то человечество близко к тому, что подошло к грани, за которой — абсолютное безумие и уверенное движение в направлении самоуничтожения ядерной катастрофой. То есть, к сожалению, если вот объективно посмотреть на наш мир со стороны и не разделять людей на национальности, страны и так далее, то общее впечатление о людях, конечно, у какого-то стороннего наблюдателя будет не очень позитивное.

Если бы я был инопланетянином, то я бы тоже сейчас повысил активность своих наблюдательных приборов — там, где Китай, Америка, Россия, естественно. Вот на этих трех направлениях стран, у которых больше ядерного оружия.