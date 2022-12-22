Конец режиму Путина. Как это произойдет? 22 декабря, 13:34 Эксклюзив НВ

У Путина из-за наступающего кризиса легитимности рано или поздно случится такая история, что его просто перестанут слушать

Военная легитимность, наверное, одна из самых древних, кто сильнее, кто круче, тот и управляет. И Путин решил, что теперь он будет обходиться этой военной легитимностью, я ваш царь, поскольку я побеждаю на войнах. И что же получается? Естественно, он ожидал, что у него с захватом Киева и вообще всей Украины получится примерно так, как получилось с захватом Крыма. Но не получилось, он начал войну проигрывать, это, во-первых.

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Во-вторых, он воевать в общем не умеет. А в-третьих, Владимир Путин боится показаться, предстать, что называется, перед своими солдатами. А это обязательный компонент военной легитимности, ты не можешь быть успешным военным лидером, претендовать на что-то там и бояться собственных солдат. Так не бывает.

Если ты военный лидер, то будь любезен, будь со своими военными. Не только с генералами через 30 метров стола, а прямо непосредственно с солдатами. Ладно в окопе, Бог с ним, но хотя бы в землянку какую-нибудь зайди или в какое-то помещение, пожми руки. Это должно быть, если ты претендуешь на такой тип своей легитимности, но у Путина этого всего нет. Его легитимность в результате, то есть право на управление, негласное право, всеми признанное право на управление Российской Федерацией, истончается и улетучивается.

И на этом фоне начинают происходить удивительные, на мой взгляд, события.