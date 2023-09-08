Осенний козырь ВСУ, которого боится Россия 8 сентября, 20:13 NV Премиум

Есть в РФ некоторое количество фашистов гиркинско-пригожинского характера, которые видят истинное положение вещей на фронте

Я прочитал большой пост одного российского пропагандиста, фашиста и боевика, и мне он показался очень интересным. Сейчас объясню. Знаете, есть анекдот такой про живущего в Израиле Рабиновича, который очень любил читать антисемитские газеты, и его спросили, Рабинович, зачем вы читаете вот эти антисемитские газеты? Он говорит, что, ну, знаете, читаешь наши обычные израильские газеты и смотришь, что в культуре одни пошлики и бездари, в бизнесе воры и махинаторы, в правительстве дураки и взяточники, а если вот почитать антисемитские газеты, то там пишут, что евреи тайно управляют миром, израильтяне все контролируют и ведут Израиль к мировому господству. Говорит, читаешь просто и приятно это почитать. Ну вот у меня похожая ситуация случилась. Потому что в последнее время западные и многие украинские СМИ говорят, пишут и рассказывают, показывают, что контрнаступление ВСУ на юге идет так себе, что прогресс этого наступления слабоват, что Россия очень хорошо подготовилась и держится, и что типа уже надо думать о перемирии с Владимиром Путиным.

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Я подобного рода идеи не разделяю и ищу, где могу, тезисы, подтвердающие мою правоту. Ну, государственная пропаганда в России очень даже поддерживает эти тезисы про слабость украинского наступления, про то, что надо с Путиным мириться. Но есть в России некоторое количество фашистов, боевиков, такого гиркинско-пригожинского склада ума и характера, которые, что называется, режут правду-матку и говорят все, как есть.

Дают совсем другую картину украинского контрнаступления, его методов, целей, промежуточных итогов и так далее. И на мой взгляд, картина, которую дают вот такие боевики, любящие резать правду-матку, чуть больше соответствует истинному положению вещей на фронте. И, кстати, описана чуть более компетентными людьми, чем телепропагандисты.

Ну и, собственно, одно из таких выступлений, это выступление Александра Морозова по кличке Мурз. Он занимается обеспечением российской армии всякими системами радиоэлектронной борьбы, беспилотниками, системами связи и так далее. Так вот, этот человек написал довольно большой пост о том, как идет украинское наступление.