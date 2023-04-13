Утечки из Пентагона. Что стало известно о российской армии 13 апреля, 19:13 NV Премиум

Почему я думаю, что в основном это все правда?

Мы не можем утверждать, что утечки секретных документов из Пентагона — это на 100% правда. Однако, мы можем сделать определенные выводы всяких косвенных признаков и уже эти выводы делаются. Американцы с одной стороны молчат, с другой стороны пытаются поскорее замести под ковер последствия этой утечки информации. Украина заявляет, что вообще-то это все похоже на российскую спецоперацию, поскольку там были отредактированы, например, данные о российских потерях и украинских потерях. Россияне на это тоже как-то не очень уверенно молчат. Я так понимаю, что российские официальные спикеры ожидают команды из Кремля, как им следует реагировать на всю эту ситуацию.

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Но россиян, как я сказал, поймали на том, что как только эти утечки стали появляться, фотографии этих бумажных листов, на одном из них, там, где речь идет именно о потерях воюющих сторон, российские потери были очень сильно приуменьшены, а украинские наоборот — сильно раздуты, в сравнении с тем, что было в начальных бумагах. То есть там соотношение потерь один к трем. То есть за одного убитого украинского солдата, Россия потеряла троих своих солдат. А россияне так подкрутили, что наоборот стало противоположное значение. И поэтому, знаете, есть вопрос.