Ситуация с Каховской ГЭС — только предвестник. Что ждет Путина 6 июня, 20:13 NV Премиум

Я почти уверен: если ничего не сделать, то россияне доведут до какой-то неприятности и Запорожскую атомную электростанцию

Саммит руководителей разведывательных служб и внешнеполитических ведомств — силовиков я бы так шире сказал — самых главных стран мира прошел в Сингапуре. В Сингапуре собирались люди из разных политических и военных союзов обсуждать будущее планеты Земля. Там были, например, китайцы, там были индийцы, которые не любят китайцев, там были американцы, которые не любят китайцев. Там были в общем-то все. Кого только не было — там не было России.

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Вот собрались со всего мира тайные вот эти дергательщики за ниточки — спецслужбисты со всего мира — для обсуждения будущего нашей планеты и сознательно не позвали на свою встречу Россию. Почему? Мое предположение здесь следующее.

Они убедились в том, что Россия абсолютно неадекватная. Россия утратила полностью связь с реальностью, живет в своем каком-то мире (я говорю о российском руководстве), и вот сейчас на этом фоне, что происходит? Мы видим, что весь остальной мир понял «Ага, раз эти, как дураки, они с ядерными бомбами и они абсолютно неадекватные, то надо собраться всем и порешать как нам с ними быть».

Я предполагаю, что на этом саммите, в том числе и американцы с китайцами, и всякие другие страны, которые так или иначе обладают хоть каким-то влиянием на Владимира Путина, сели и договорились. Какой может быть разговор?