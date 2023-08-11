Вот и в Москву пришла война 11 августа, 19:13 NV Премиум

Россия с точки зрения, я так понимаю, украинского командования должна оказаться примерно в той же ситуации, что и Украина

Сейчас уже идет война не прорывов и быстрых атак, а именно война, кто кого передушит. На мой взгляд, летательные аппараты, типа шахедов, способны радикально, просто серьезнейшим образом подорвать, ухудшить положение российского режима и в экономическом, и в военном, и даже в политическом смысле, если Украина, украинские войска будут использовать подобного рода аппараты должным образом.

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Давайте возьмем просто сегодняшние новости, чтобы, как говорится, не быть голословным. Беспилотники в Москве были сбиты, ну, по крайней мере, сообщается, что один беспилотник был сбит. На самом деле, вполне возможно, что он попал в свою цель. Где-то в районе Карамышевской набережной, это, если не ошибаюсь, запад Москвы, поближе к центру. Опять были сняты видеокадры, летел беспилотник самолетного типа, украинский, он называется «Бобер». По данным изготовителя, этот Бобер может пролететь около тысячи километров, то есть, — добраться до Москвы. И несколько десятков килограмм взрывчатки в нем содержится.

То есть, вот этот беспилотник, представьте себе, он летел через часть Украины, потом через всю Юго-Западную Россию, прилетел в Москву, пролетел по всему Подмосковью, где натыкано огромное количество войск ПВО, залетел со стороны Истринского района, то есть, с запада Московской области, и залетел в Москву, и добрался почти до центра. И только там упал.