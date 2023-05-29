План Пригожина. Как глава ЧВК Вагнера будет брать власть в Москве 29 мая, 17:11 NV Премиум

Пригожин в своем интервью снова потребовал тотального уничтожения путинской элиты

Поговорим об интервью, которое начальник ЧВК Вагнера Евгений Пригожин дал одному из телеграм-каналов. В этом полуторачасовом интервью был довольно сумбурный поток мыслей. Я так понимаю, некоторые вещи Пригожин говорить пока еще боится, пока еще стесняется. Если разделить его выступление на кусочки, а потом их склеить в правильной последовательности, а не в той, в которой он говорил, суть выступления будет примерно следующая.

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Он говорит, что он солдат, он выполняет приказы, но вообще-то, если бы он был начальник, то начинать войну против Украины было нельзя. Это была ошибка, западня, поскольку победить в этой войне невозможно.

Он также сказал, что война будет долгой, тяжелой, но в финале все равно придется уходить из Украины, поскольку украинский народ не хочет видеть там у себя российские войска. И Пригожин говорит: «Да, мы никогда не сможем их оккупировать. И уходить придется». Поэтому он предлагает уже сейчас начинать думать о том, как бы это все организовать, и как бы российский народ уже не поднял на вилы собственное начальство, когда выяснится, что война в Украине проиграна.

Пригожинский рецепт того, чтобы избежать поднятия на вилы начальства довольно оригинальный.