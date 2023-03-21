Иван Яковина

Иван Яковина

Обозреватель НВ

План Китая для России. Знаете, почему Си приехал в Москву на целых три дня?

21 марта, 19:21
Эксклюзив NV
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Си Цзиньпин попытается заставить Владимира Путина принять свой мирный план

Как вы знаете, наверное, китайский руководитель Си Цзиньпин приехал в Москву. Визит его примечателен сразу по ряду параметров. Во-первых, это всего лишь 5-ый иностранный зарубежный визит Си Цзиньпина, во-вторых этот визит длится аж три дня, ну и в-третьих, этот визит состоялся сразу после объявления китайской мирной инициативы по завершению войны, которую Россия начала против Украины год назад.

Видео дня

Я напомню свою, скажем так теорию, зачем Си Цзиньпин приехал в Россию.

Теги:   Владимир Путин Геннадий Зюганов Россия-Китай Война в Украине Владимир Зеленский Си Цзиньпин Иван Яковина Радио NV Михаил Мишустин Путина уберут мирный план Китая преемник Путина

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