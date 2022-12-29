Хозяин положения. Кто становится главным в России 29 декабря, 19:03

Ну и что мы видим сейчас?

Несколько месяцев назад я говорил, что главными, самыми влиятельными людьми в РФ стали главари вооруженных формирований, существующих вне конституционных институтов — Кадыров и (особенно) Пригожин.

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Российские политологи и журналисты надо мной хором посмеялись: «Ты ничего не понимаешь. Для кремлевских элит эти двое — никто, выскочки, их сожрут в два счета!».

Ну и что мы видим сейчас? Пригожин обзывает главу Генштаба и откровенно издевается над Медведевым (экс-президентом вообще-то), называя его прогноз на 2023 год «эротическими фантазиями».

И все кремлевские бояре, глядя на это, лишь прячут глаза и заискивающе хихикают.

Пригожин обзывает главу Генштаба и откровенно издевается над Медведевым

Еще раз хочу повторить: в условиях полной деградации и развала ключевых государственных институтов первыми и главными становятся:

— Те, у кого есть свой собственный серьезный силовой ресурс.

— Те, кто не стесняется и не боится этот ресурс применять, и вообще использовать насилие.

Армия связана по рукам и ногам кучей законов, плюс она бессубъектна, там нет смелых и решительных генералов.

ФСБ — субъектна, все амбициозные — там, но фсбшные следователи и палачи ничего не смогут сделать против вагнеровской БТГ с танками и артиллерией.

А Пригожин, думаю, не такой дурак, чтобы дать себя арестовать по-тихому. Вокруг него всегда вооруженный отряд.

Он все это понимает, поэтому и ведет себя крайне борзо, как хозяин положения. И, я думаю, на данный момент он таковым и является.

Текст опубликован с разрешения автора

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