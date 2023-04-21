Путин этого боится. К чему готовится Москва на 9 мая 21 апреля, 19:13 NV Премиум

Чтобы не допустить никаких проблем во время парада, сейчас в Москву со всех концов Российской Федерации свозят системы ПВО

К 9 мая свозят в Москву все возможные системы ПВО потому что очень-очень боятся ударов по параду, по Владимиру Путину, который, вероятнее всего, будет стоять на трибунах (ну или кто-то, кто его заменяет в этом случае). В районе 9 мая или 9 мая что-то такое может случиться, потому что этот парад не один. Перед парадом 9 мая репетиции проводятся где-то за городом, а также за несколько дней ночью в самой Москве. Прям ночью приезжают эти танки все такое. То есть и по такой репетиции, наверное, может быть нанесен удар.

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Вообще, я думаю, что человек обученный с хорошим дроном или с несколькими дронами может без проблем устроить очень серьезный шухер — либо во время репетиции, либо во время самого парада. Почему нет? Отменили, кстати, во многих городах, во многих областях эти парады.

Я так понимаю, во-первых, не хватает военной техники, во-вторых не хватает систем ПВО для защиты этих парадов от дронов. Но в Москве, предполагаю, парад все-таки отменять не будут. Потому что сейчас государственной религией Российской Федерации является никакое не православие, а такое синкретический культ смерти, в котором высшими ценностями являются именно кровь, война, убийство, насилие и тому подобные штуки.