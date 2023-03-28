Накажут ли Пригожина и Ахмедова за «разговорчики в строю» 28 марта, 19:21 Эксклюзив NV

Это вызывает серьезную дилемму для российской власти — как реагировать или не реагировать

Из разговора двух этих джентльменов, мы узнали, что настроение в российской элите очень-очень-очень депрессивные. Похоронные мысли у них, абсолютная безнадега. И тут мне кажется важно, знаете, что? Вот то самое обстоятельство, что в своих частных разговорах о том, как их все достало, как они все это ненавидят и как их бесит Владимир Путин.

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То обстоятельство, что Путина называют лилипутом, карликом, каким-то дегенератом и так далее даже самые трусливые и самые (на словах) верные его сторонники означает, что конечно все остальные тем более так думают и в своих частных беседах все то же самое говорят.

Это вызывает очень серьезную дилемму для российской власти — как реагировать или не реагировать. Если российская власть сейчас Иосифа Пригожина накажет — накормит Новичком или тот под машину попадет, или в тюрьму попадет, ну, в общем, какие-то очевидные для всех у него начнутся проблемы и у этого Фархада Ахмедова, то очевидно, что этот разговор считает правдивым. То есть, получается, что Путину реагировать на этот разговор не надо. Ну ему же как бы типа не обидно, он же не считает, что это правда.

Естественно, Владимиру Путину такой вывод не нужен

Но если не наказать участников этой беседы, то такие «разговорчики в строю» станут абсолютно повсеместными. Представьте себе, если все российские генералы, чиновники, музыкальные продюсеры, олигархи и так далее начнут открыто говорит, что Владимир Путин завел страну в тупик, что от него только вред, вообще никакой пользы, а это значит, что абсолютно логичным следствием такого рода разговоров вывод будет в конце звучать так: раз Путин такой плохой — надо реально его убирать.

Естественно, Владимиру Путину такой вывод не нужен. Тут еще тонкая грань такая. Знаете, император древнеримский Калигула, имея ввиду своих собственных подданных, говорил: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись».

Вот разговор этого Пригожина и Ахмедова может убрать именно боязнь. То есть, вот этот элемент боязни российских граждан перед Владимиром Путиным. Если их никто за такие разговоры наказывает не будет, значит, можно говорить. И тогда логика «Пусть ненавидят лишь, бы боялись» перестает работать. А, собственно, на такой логике сейчас и построено все российское государство. А раз перестает работать, то российское государство лишается своего фундамента. Его обязательно начнет штормить и качать.

В общем, как мне кажется, вот эти два пожилых человека Ахмедов и Пригожин громко крикнули, как тот мальчик из сказки «А король-то — голый!».

Не знаю, как Путин будет реагировать. Но эта история уже достаточно сильно ударила по его легитимности и по восприятию Владимира Путина как сильного лидера внутри российской элиты. А вернуть ситуацию назад, в исходную точку, у Владимира Путина, как мне кажется, уже не получится.

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