В России требуют всех уволить. В чем провалился план Кремля 2 марта, 08:30 Эксклюзив NV

Российская Федерация спустила в унитаз несколько десятков миллиардов долларов

Начинается календарная весна. В Киеве, где я сейчас нахожусь, в воздухе уже чувствуется весна, и сам факт прихода весны и того, что у нас все в порядке, учитывая все вводные нынешние, конечно, большая победа. Потому, что Украина не без проблем, не без сложности, не без потерь, но все-таки выстояла, не замерзла, не погрузилась в каменный век за эту зиму как многие пророчили, а некоторые даже и желали.

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Я читал комментарии ряда российских комментаторов, которые от досады рвали на себе волосы и причитали: ну как же так? На дроны, на ракеты за осень, за зиму истрачены десятки миллиардов долларов, а эффекта никакого не достигнуто, украинцы сидят в тепле с электричеством и с водоснабжением, и с канализацией. Почему-то у них канализация очень большие эмоции вызывала, они все страшно надеялись, что канализация перестанет работать, и в этот момент украинцы поймут, что на самом деле они — русские и что надо возвращаться под крыло России.

Я не знаю, как это в голове их связано. Почему-то именно отсутствие канализации должно было каким-то образом с их точки зрения естественно вызвать в украинцах любовь к России. Но как бы то ни было, они там прямо исходят самыми последними словами, обзывают командование, начальство. Себя знаете за что винят? Говорят, а вот мы, типа, дураки, дескать радовались, что когда бомбили энергообъекты Украины, мы радовались, когда отключали свет в Украине на сутки или на полдня, а на самом-то деле никакого толка от этого не было, а нам подавали картинку красивую, мемасы.

И в связи с этим в России сейчас ширится и поднимается движение за увольнение Сергея Шойгу с поста министра обороны.