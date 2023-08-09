Иван Яковина

Иван Яковина

Обозреватель NV

Пророчество сбывается. Что происходит вокруг высадки ВСУ в Казачьих Лагерях

9 августа, 15:25
NV Премиум
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Почему ВСУ сейчас наступают на самом невыгодном направлении, и где будет главный удар

Пришли очень важные новости из Херсонской области. На мой взгляд, важнейшие за последние несколько недель. По сообщениям самых разных источников, в том числе, фашистских Z-каналов, которые прославляют российскую армию, украинские военные высадились на левом берегу Днепра в ночь на 8 августа и даже сумели создать плацдарм в районе населенного пункта Казачьи Лагеря. Фашистский военкор Романов пишет, что этот населенный пункт находится на самом коротком плече для перерезания трассы Е-58, которая идет от Антоновского моста к Новой Каховке и далее туда на Мелитополь. Это трасса одна из главных автотрасс на юге Украины из числа тех, которые идут параллельно сначала Черному, а потом Азовскому морю.

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В условиях, когда разбиты контролируемые россиянами мосты через Сиваш на Чонгаре и в Геническе, без контроля над этой трассой российская логистика в этом регионе может просто сдохнуть. Можно сказать, это дорога жизни для российских оккупационных войск в этом регионе. Так вот, если сейчас этот плацдарм разрастется, и украинские войска сумеют перерезать эту трассу, это будет большим успехом. Для украинской армии хорошие перспективы откроются не только в данном оперативном районе, но и вообще по всему югу.

Чтобы пояснить, почему то, что сейчас происходит, настолько важно, я хочу напомнить

Теги:   Крым Приазовье Мелитополь Мариуполь Иван Яковина Радио NV наступление ВСУ Подрыв Каховской ГЭС Казачьи Лагеря плацдарм на левом берегу Днепра

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