Самое интересное происходит там. Где реализуется неожиданный удар ВСУ 15 августа, 20:13 NV Премиум

В Херсонской области события развиваются интересным образом

Там происходят события, которые, вообще-то говоря, многие считают, что это невозможно. Что просто это неосуществимая задача, поскольку и природные условия, и возможности российской армии не позволят украинцам создать плацдарм на левом берегу Днепра. Считалось, что это, в принципе, невозможно, потому что Днепр слишком широкая река, и российская армия слишком хорошо подготовлена к возможным попыткам форсировать эту реку. Но, как мы видим сейчас, буквально прямо на наших глазах плацдарм на левом берегу Днепра появился.

Видео дня

Теперь давайте перенесемся в Херсонскую область. Самое интересное происходит там, потому что примерно неделю назад там случилась высадка украинского спецназа в районе населенного пункта села Казачьи Лагеря. Западный военный эксперт Томас Тейнер сказал, как там вообще все было. То есть долгое время было вообще непонятно, что там происходит, потому что был такой туман войны, что называется. Так вот, там было долгое время не очень понятно, что происходит, потому что обе стороны пытались водить за нос друг друга, и зрителей, и слушателей, и, так сказать, другую общественность, поэтому было много пропаганды. Так вот, сейчас примерно проясняется, что там случилось.

Во-первых, это был не рейд.