Как паника российских военкоров помогла ВСУ в Бахмуте 12 мая, 19:13 NV Премиум

Событие, которое произошло 11 мая, поразило меня до глубины души. Уроссийских военкоров-пропагандистов, ведущих telegram-каналов случился настоящий панический припадок

Дело в том, что вчера ВСУ организовали локальную контратаку в районе города Бахмут и даже добились там каких-то успехов, и тут же в российских Telegram-каналах и в российских СМИ началось что-то невероятное. Стали писать, что украинские войска уже идут на Белгород, что замечены какие-то танки, бронемашины на харьковской окружной дороге, что в самом городе Белгороде звучат взрывы, что чуть ли не перестрелки начались на улицах Новой Каховки и что какие-то корабли начинают кучковаться на Днепре в городе Берислав, что Горловка находится под массированным обстрелом, что в Горловку вступили украинские войска. Такой военкор Кот написал о применении химического оружия украинцами в Запорожской области (естественно, это полная фигня). Есть такая пропагандистка Анастасия Кашеварова. Она, поддавшись панике обвинила, Кремль в предательстве: «Наступление Украины началось. Колонны техники ВСУ спокойно идут, никто по ним не бьет. Вагоны с техникой до этого шли, никто по ним не бил. С флангов в Артемовске наступают. Запорожье эвакуируют. Пацаны, эти твари все продали, бизнес залез и мудаки. Я знаю, что вы страну не предадите. Весь народ с вами».

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Понятно, уровень эмоционального накала был там просто космический. Там хором эти товарищи и плакали, и призывали молиться в своих telegram-каналах, постили молитвы на победу, говорили, что солдаты идут в последний бой, провожали этих солдат в небо и так далее, и тому подобное. То есть, там началась паника, хаос, просто какие-то настроения пораженческие.

Соответственно эти военкоры своих подписчиков — солдат российских и офицеров — напугали просто до усрачки.