Почему Путин начал волноваться и кому послал черную метку 18 августа, 20:13 NV Премиум

В минувшую пятницу курс доллара в России преодолел психологически важную отметку в 100 рублей за доллар. Это вызвало в Кремле панику. Почему?

Дело в том, что, во-первых, Путин человек мнительный, а во-вторых, он человек старой закалки. Его курс доллара — это первый, прямой, главный и важный, самый очевидный показатель состояния экономики. Если он себе поставил эту засечку в голове, что до 100 рублей экономика в порядке, а после 100 рублей экономика уже в плохом состоянии за доллар, то так оно и будет. Это для Путина лично его главная засечка, отметка, называйте, как хотите. Поэтому, когда курс выскочил за эти 100 рублей, Путин начал паниковать. Я не знаю насчет паниковать, но беспокоиться точно начал. Потому что для него же, как для людей, сформировавшихся в своем нынешнем виде в 90-е годы, когда растет курс доллара, это — плохо, падает курс доллара — хорошо. Так же думают многие россияне, которые тоже с тех времен помнят, что чем выше курс доллара, тем надо сильнее бояться всего происходящего. Поэтому курс очень важен еще и в медийном, психологическом, перцептивном смысле. Это восприятие, которое обществом важнее, чем сам этот курс. Чем выше 100, начинается то самое волнение, переходящее в панику. Срочно надо бежать, что-то делать, снимать рубли, продавать рубли, покупать доллар и так далее.

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На выходных минувших советник Владимира Путина по экономическим вопросам (есть у него такой помощник, зовут его Максим Орешкин) выступил открыто в прессе. Обвинил Центральный банк России в ослаблении курса рубля, заявил, что российская экономика нуждается в сильной национальной валюте. Это фактически он сказал то, чего сам Путин хотел бы сказать, но сказать не мог. То есть тот факт, что он объявил, что Центральный банк плохой и не делает все необходимое для удержания курса рубля на должном уровне, свидетельствует о том, что сам Путин начал дергаться на эту тему и сам Путин начал волноваться.