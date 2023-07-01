Иван Яковина

Иван Яковина

Обозреватель НВ

Настало время долгожданной большой схватки в России

1 июля, 07:13
NV Премиум
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Спойлер: следите за Гиркиным

У меня появилась теория: после того, как ЧВК Вагнер оказалась выведена из игры, сейчас просто обязана начаться давно назревшая схватка — Федеральная служба безопасности против Шойгу, против российской армии. Потому что они традиционно друг друга не особо любят — фсбэшники и армия. Сейчас у них добавляется еще и ряд так сказать дополнительных факторов ненависти друг к другу.

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Во-первых, надо выяснить, кто из них виноват в провале марша «Киев за три дня». Потому что — либо это ФСБ виновата, давшая Путину и военным неверную информацию, либо это виноваты сами военные, которые украли все и не сумели выполнить поставленную перед ними задачу.

То есть конечно фээсбэшники хотели бы уничтожить армию, поскольку снова-таки во время войны армия стала слишком сильна и стала угрожать власти ФСБ над Российской Федерацией. То есть, она стала потенциально опасная для фээсбэшников. Фээсбэшникам это не нужно. Они, конечно, хотели бы поставить своего человека во главе Министерства обороны.

Кроме того, потихоньку начинает вставать вопрос о преемнике.

Теги:   Сергей Шойгу Игорь Гиркин ФСБ России Российская армия Минобороны РФ Война в Украине Иван Яковина Росгвардия Виктор Золотов Радио NV преемник Путина Пригожин переворот Михаил Теплинский

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