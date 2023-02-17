Генштаб РФ готовится к отчаянному шагу. Зачем к границам Украины стягивается авиация 17 февраля, 19:21 Эксклюзив NV

В сложившихся условиях российское командование решилось уже на совсем отчаянные меры

Ситуация со снарядами и с артиллерией в России становится критической. Об этом открыто говорят российские источники. Первыми, кстати, заговорили простые российские солдаты. Они постоянно публикуют видеообращения, где сообщают: нас пускают вперед даже без всякой артиллерийской подготовки, так нельзя. Потом об этом начали говорить ЧВК Вагнер. В конце декабря они в нецензурной форме обругали за снарядный голод в своих частях главу Генштаба РФ Валерия Герасимова. Тогда же военный преступник, террорист Игорь Гиркин пожаловался, что ситуация с артиллерией становится просто отчаянной и молчать больше на эту тему нельзя.

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С ходом времени ситуация усугубляется. Вагнеровцы записали новое обращение. Оно было уже далеко не таким дерзким, как первое. Процитирую его: «На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Обращаемся к нашим коллегам и друзьям из Министерства обороны. Мы уверены — где-то на складах у вас боеприпасы есть, но мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам и поставите эти боеприпасы».

Видите, ни чертей, ничего — совсем другой разговор пошел. Но очевидно, что на такие унижения эти товарищи пошли не от хорошей жизни. Наоборот, жизнь совершенно очевидно дала трещину, причем довольно широкую, и их теперь руководство Министерства обороны России ставит в крайне неудобную позу «буквы зю» и готовится, как мне кажется, схарчить полностью все это подразделение, которое называет себя ЧВК Вагнер. То есть Пригожина, видимо, принято решение пустить в расход. И снарядов ему больше давать не будут. Что дальше?