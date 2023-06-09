Началось. Какова логика украинского наступления 9 июня, 19:13 NV Премиум

Новостей о прорыве линии фронта придется подождать

Наступление ВСУ видимо все-таки началось там, где все ожидали — на юге в Приазовском регионе. Тут надо сказать, что Министерство обороны плюс Генштаб не говорят о том, что наступление началось. Они говорят — мы ведем разведку боем, но вообще наступления как такового нет.

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О том, что наступление идет, причем довольно широким фронтом, сейчас сообщают западные СМИ, а также очень многочисленные российские источники, которые прямо криком кричат, что — вот оно, началось.

Западные СМИ, в частности CNN, говорят, что наступление украинское идет тяжелее, чем планировалось украинской стороной. Министерство обороны России заявило уже, что все украинское наступление было сорвано. Но это ведомство практически всегда обманывает.

ВСУ сейчас пока прощупывают фронт довольно большими силами, где наступление может быть наиболее успешно. Делается это по совершенно понятным причинам,