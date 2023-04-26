В Крыму уже этим летом. 8 факторов для успешного контрнаступления Украины 26 апреля, 09:35 NV Премиум

Хочу сказать, почему я думаю, что грядущее наступление ВСУ вполне возможно будет успешным

Тут я главным образом ссылаюсь на мнение начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова. Он знает, о чем говорит, работа у него такая. Ну а я хочу просто объяснить, почему я думаю, что он может оказаться прав.

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Первое. Если ВСУ сумеют прикрыть свои войска от массированных атак с воздуха, то будет ликвидировано главное преимущество российской армии в этой войне — преимущество в авиации. И тем самым будет ликвидирована самая большая угроза для наступающих украинских войск на оперативном уровне. В этом поможет американская система Integrated Air Defense Air interated Defense Battle Command System and management operations Center, которая возможно поступила на вооружение украинской армии (по крайней мере, сейчас говорят западные эксперты, что она есть).

Второе. Если наступление украинской армии будет недалеко от Черного моря — в нескольких сотнях километрах — то наверняка в этот момент над Черным морем