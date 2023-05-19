Куда пошло наступление ВСУ, которого все ожидали на юге 19 мая, 20:13 NV Премиум

Под Бахмутом российская армия сгорает, как свеча

Контрнаступление вооруженных сил Украины под Бахмутом продолжается и развивается. Российские телеграм-каналы называют это наступление «не объявленным», говорят, что на самом деле ситуация для них, россиян, складывается довольно тяжелая. В чем там дело?

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Вы, наверное, знаете, что в окрестностях Бахмута последнее время российская армия шла вперед, украинская — оборонялась и отходила. И вот на этих всех территориях, которые за последние месяцев 8−9 россияне успели занять, практически не осталось никаких укреплений. Вернее, есть какие-то укрепления, но они маленькие, их не так много. И сейчас получается, что наступающим украинским войскам легче убивать российских солдат на вот этих территориях, где нет укреплений, чем на территории, скажем к югу от Запорожья, где выстроено по 20 рядов укреплений, и там сидят российские войска и они минами обложились, пулеметными вышками, колючей проволокой все запутано. Вот они хотят там воевать. Там им удобно, они приготовились, а воевать под Бахмутом, где у них нет таких укреплений, — им неудобно, они не готовы. Они хотели бы захватить Бахмут, и чтобы там все прекратилось, и чтобы дальше Украина пошла в наступление там, на юге.

Ну для украинцев, естественно, это не выгодно и поэтому сейчас украинская армия идет вперед под Бахмутом, там, где у россиян ничего не готово для отражения этой атаки. Точнее готово, но хуже гораздо они готовы, чем на юге.