Иван Яковина

Иван Яковина

Обозреватель НВ

Наступление ВСУ. Где будет главный удар — неожиданная версия

4 апреля, 19:23
Эксклюзив NV
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Идет потихонечку подготовка к логистическому параличу всей российской армии в районе Приазовья

Идет подготовка к наступлению ВСУ. В этом контексте вспомним снова слова Джона Першинга — пехота выигрывает сражение, логистика приносит победу в войне. То есть опять мы видим, что логистике уделяется очень большое внимание. Сейчас идет накопление логистических возможностей украинской армии, что, на мой взгляд, свидетельствует о том, что наступление состоится обязательно. Каким будет это наступление — можем пофантазировать.

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На мой взгляд, скорее всего, может быть несколько ударов в разных направлениях (отвлекающих) и где-то один удар главный. Куда могут быть отвлекающие удары?

Теги:   Приазовье Мелитополь Логистика Иван Яковина Радио NV наступление ВСУ

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