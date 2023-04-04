Наступление ВСУ. Где будет главный удар — неожиданная версия 4 апреля, 19:23 Эксклюзив NV

Идет потихонечку подготовка к логистическому параличу всей российской армии в районе Приазовья

Идет подготовка к наступлению ВСУ. В этом контексте вспомним снова слова Джона Першинга — пехота выигрывает сражение, логистика приносит победу в войне. То есть опять мы видим, что логистике уделяется очень большое внимание. Сейчас идет накопление логистических возможностей украинской армии, что, на мой взгляд, свидетельствует о том, что наступление состоится обязательно. Каким будет это наступление — можем пофантазировать.

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На мой взгляд, скорее всего, может быть несколько ударов в разных направлениях (отвлекающих) и где-то один удар главный. Куда могут быть отвлекающие удары?